Aplikacja Sygnalista - Nowa era powinności obywatelskiej!

Sytuacje rażące, wbrew prawu, których celem jest krzywdzenie drugiego człowieka, niszczenie mienia, w końcu doczekały się kresu. Czy chcemy żyć w świecie bezprawia i tolerancji dla chamstwa i przemocy? Każdy obywatel o tym dyskutuje w tramwaju, po sąsiedzku, ale dotąd nie miał odpowiedniego narzędzia aby móc reagować.

Aplikacja Sygnalista jest efektem otaczającej nas rzeczywistości, tego z czym spotykamy się na co dzień. Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacjami rażącymi, na które się nie godzimy. Nie godzimy się z przemocą wobec niewinnych ludzi, okrucieństwem względem dzieci, męczeniem zwierząt czy też brakiem poszanowania przepisów z których korzystają np. osoby niepełnosprawne. Proces zgłaszania incydentów, które naruszają regulacje prawne i normy społeczne dotychczas był mozolny i mało skuteczny z powodu braku dowodów oraz obaw przed konsekwencjami zgłoszenia oraz niewiedzą co i komu należy zgłaszać. Co więcej potencjalni bohaterowie obawiają się napiętnowania i stygmatyzacji. Właśnie takie sytuacje spowodowały, że postanowiliśmy działać!

Leszek Burliga, który wraz z Bartoszem Kubackim wpadł na pomysł i opracował aplikację Sygnalista. Zdjęcie pochodzi ze zorganizowanej 29 sierpnia konferencji prasowej, na której zaprezentowano nową aplikację społeczną.

Czas na zmiany, ruszamy naprzeciw naruszaniu porządku publicznego! Stworzyliśmy doskonałe narzędzie, które niekwestionowanie służy publicznemu dobru. Aplikacja podpowie każdy krok potrzebny do tego, żeby zgłoszenie było skuteczne.

Sygnalista to aplikacja, która umożliwi nam zrobienie zdjęcia i w czasie rzeczywistym przekazanie go w formie zgłoszenia odpowiednim służbom. Dotyczy to wszystkich sfer z jakimi mamy do czynienia na co dzień. Nie możemy obojętnie przechodzić obok zła, które szerzy się z dnia na dzień, a przykłady naruszeń rosną w zastraszającym tempie. Nie możemy tolerować łamania przepisów. Sygnalista to nowy poziom świadomości, który ma pomóc w zmianie mentalności naszego społeczeństwa i uświadomić mu, że zgłaszanie takich sytuacji to donoszenie w dobrej sprawie.

Z tego właśnie powodu hasłem, które będzie firmowało naszą aplikację jest … CZYŃ DOBRO – DONOŚ!

Mamy nadzieję, że aplikacja Sygnalista poprawi ten stan rzeczy i pomoże wszystkim, którzy kochają nasz kraj i chcą zmieniać go na lepsze. Ale to nie wszystko. Naszą ambicją jest wprowadzenie Sygnalisty na rynki w całej Europie. Z aplikacji będzie można skorzystać wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba.

Jesteśmy przekonani, że kiedyś aplikacja Sygnalista nie będzie służyła głównie do zgłaszania nieprawidłowości, bo nie będzie już potrzeby zgłaszania spraw, które budzą nasz sprzeciw. Chcemy, aby w przyszłości większość przesyłanych zdarzeń była o charakterze pozytywnym, chcemy nagradzać czynienie dobra i już dziś jesteśmy na to przygotowani. W naszej aplikacji można zgłaszać pozytywne działania i inicjatywy, żeby chwalić i wspierać tych którzy robią dobre rzeczy, żeby wspierać społeczników, którym wspólne dobro leży na sercu. Nasze życie może stać się lepsze i bezpieczniejsze. Idea powstania aplikacji Sygnalista to sprzeciw wobec zła i przeciwdziałanie szerzącej się mowie nienawiści.

Chcesz pomagać? Zainstaluj aplikację Sygnalista. To od Ciebie zależy wszystko.

