Arabia Saudyjska i Rosja widzą oznaki odbudowy popytu. Ryzyko wisi na polityce OPEC

Bloomberg informuje, że ministrowie energii Arabii Saudyjskiej i Rosji odbyli rozmowę telefoniczną. Przyznali, że widzą oznaki odbudowy popytu na ropę. Rosja potwierdziła też, że jest bliska wypełnienia celu dla cięcia wydobycia uzgodnionego razem z OPEC+. Oba kraje są pewne, że wszyscy członkowie OPEC+ wypełnią swoje deklaracje dotyczące obniżenia wydobycia.

- Nie są to przełomowe ustalenia, a bardziej lista życzeń i wątpliwe, aby ropa miała na to zareagować. WTI cofnęła się z 30,3 USD/b do 30,1 USD/b, ale pozostaje w obrębie dzisiejszych szczytów – ocenia Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokers.