Arabia Saudyjska nie dostarcza już najwięcej ropy do Chin

Historyczne ograniczenie wydobycia ropy skutkuje spadkiem Arabii Saudyjskiej z czołowej pozycji dostarczyciela tego surowca dla chińskiej gospodarki. W lipcu kraj znalazł się dopiero na trzecim miejscu, donosi Reuters.

Według danych chińskiej Generalnej Administracji Celnej, w lipcu 2020 r. z tego królestwa znad Zatoki Perskiej trafiło do Państwa Środka 5,36 mln ton ropy stanowiącej ekwiwalent 1,26 mln baryłek dziennie. Oznacza to spadek rzędu 23,4 proc. w ujęciu rocznym. Tymczasem w czerwcu było to 8,88 mln ton zaś w lipcu 2019 r. 6,99 mln ton.