Arabia Saudyjska prognozuje wzrost popytu na ropę w 2022 roku

Arabia Saudyjska podniosła swoje oczekiwania dotyczące dochodów w 2022 roku i planuje zmniejszyć deficyt budżetowy do 1,6 proc. PKB, ponieważ wyższa produkcja i ceny ropy pomagają gospodarce kraju odbić się po pandemii.

Ministerstwo Finansów Arabii Saudyjskiej oczekuje, że dochody kraju wzrosną w 2022 r. do 903 mld riali. W poprzedniej prognozie zakładano, że będą to 864 mld riali. Wydatki mają pozostać na tym samym poziomie, co sprawi, ze deficyt zmniejszy się do 1,6 proc. PKB wobec 2,7 proc. PKB w bieżącym roku.