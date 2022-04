Arabia Saudyjska sprzeda ropę do Azji z rekordową premią

Saudyjski, państwowy koncern naftowy, Sauci Aramco podwyższył oficjalną cenę sprzedaży (OSP) swojej flagowej ropy Arab Light w dostawach w maju dla klientów z Azji do 9,35 USD za baryłkę powyżej notowań benchmarkowej regionalnej odmiany Oman/Dubaj. To najwyższa premią w historii tego gatunku surowca.

Równocześnie podwyżka o 4,40 USD za baryłkę okazała się nieco niższa niż zakładała mediana prognoz na poziomie 5 USD/b.

W przypadku ropy dostarczanej na europejski rynek premia wynosi 4,60 USD w porównaniu do benchmarku Brent.

Aramco mogło sobie na to pozwolić z powodu problemów z dostawami konkurencyjnego surowca z Rosji, która obłożona została zachodnimi sankcjami za najazd na Ukrainę. Ograniczyło to możliwości zakupów przez azjatyckie rafinerie. Które z powodu odżywającego popytu są zdesperowane do płacenia wyższych stawek by móc kontynuować działalność przetwórczą.

Według szacunków ekspertów Międzynarodowej Agencji Energetycznej, rynki ropy mogą stracić 3 mln baryłek dziennie rosyjskiej ropy i produktów rafineryjnych od kwietnia.