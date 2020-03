Państwowy saudyjski koncern naftowy ogłosił, że zwiększy od kwietnia wydobycie ropy o ponad 25 proc. w porównaniu z utrzymywanym obecnie.

To kolejna odsłona wojny cenowej, którą rozpętała Arabia Saudyjska na rynku ropy po tym jak Rosja odmówiła dalszej współpracy w sprawie ograniczania podaży surowca w celu równoważenia rynku.

Początkowo sygnalizowano możliwość zwiększenia wydobycia przez Arabię Saudyjską do 10 mln baryłek dziennie. We wtorek Saudi Aramco poinformowało, że zamierza pompować rekordowe 12,3 mln baryłek dziennie. To więcej niż maksymalne zdolności produkcyjne saudyjskiego koncernu co oznacza, że Arabia Saudyjska jest gotowa sięgnąć nawet do swoich strategicznych rezerw aby maksymalnie zalać światowy rynek ropą. W lutym wydobycie w królestwie wynosiło ok. 9,7 mln baryłek dziennie.

We wtorek ropa drożeje o ponad 7 proc. W poniedziałek staniała o ok. 25 proc., najmocniej od prawie 30 lat, po tym jak Arabia Saudyjska zapowiedziała zwiększenie wydobycia od kwietnia i obniżyła ceny. Obecnie za baryłkę ropy Brent trzeba zapłacić 36,85 USD, a kurs ropy WTI wynosi 33,47 USD.