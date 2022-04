Arboretum z kolekcją 1000 drzew i krzewów już otwarte

Po zimowej przerwie można już zwiedzać leśne arboretum w nadleśnictwie Kudypy (woj. warmińsko-mazurskie). W zajmującym powierzchnię 15 ha leśnym ogrodzie botanicznym poza tzw. lasem naturalnym można zobaczyć dział flory polskiej z 300 gatunkami odmian rodzimych drzew i krzewów oraz kolekcję 700 gatunków i odmian drzew występujących w lasach. m.in. kwitnące magnolie, kolorowe różaneczniki i azalie.

— Tegoroczna wiosna jest trochę opóźniona, ale już kwitną przylaszczki i zawilce. Zakwitają też pierwsze krzewy, np. dereń, a żaby moczarowe już mają swoje gody — mówi Paulina Rutkowska, kierownik arboretum.

To właśnie żyjące w leśnych bagienkach i oczkach wodnych żaby moczarowe cieszą się największym zainteresowaniem zwiedzających — ich samce w czasie godów przybierają intensywną błękitną barwę.

Założone w 1989 r. arboretum zajmuje się także badaniami naukowymi i edukacją przyrodniczą. Do jego utworzenia przyczyniły się huraganowe wiatry, które w latach 80. wywróciły część drzew. Na osłabienie drzewostanu wpłynął ponadto spadek poziomu wód gruntowych, powstanie naturalnych luk i szkodniki wtórne. W to miejsce powstał ogród botaniczny, otwarty od 15 kwietnia do 31 października.

W arboretum jest również lapidarium geologiczne, tj. kolekcja kamieni i głazów narzutowych z terenu Warmii i Mazur.