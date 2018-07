Ardanowski: Planowany Narodowy Holding Spożywczy - szansą na rozwój KSC

Planowany Narodowy Holding Spożywczy jest szansą na rozwój Krajowej Spółki Cukrowej, która musi dywersyfikować produkcję – mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski w poniedziałek podczas otwarcia nowego magazynu cukru w Cukrowni Krasnystaw, należącej do KSC.

Krajowa Spółka Cukrowa ma być głównym elementem holdingu spożywczego, którego utworzenie zapowiada rząd. „W oparciu o KSC i te skonsolidowane z nią, połączone inne podmioty możemy rozwinąć w Polsce przetwórstwo rolno-spożywcze z udziałem państwa i z udziałem rolników” - powiedział Ardanowski.



W skład holdingu, oprócz KSC, mają wejść inne podmioty Skarbu Państwa - spółka Elewarr (posiadająca duże magazyny zbożowe), oraz rynki hurtowe, które - jak podkreślił Ardanowski - powinny nie tylko zajmować się wynajmem powierzchni handlowej, ale być bardziej aktywne na rynku rolnym. W holdingu znajdzie się także około 40 gospodarstw Skarbu Państwa, o łącznej powierzchni około 100 tys. ha, którymi zarządza KOWR, a które, zdaniem Ardanowskiego, „powinny być centrami rozwoju hodowli roślin, hodowli zwierząt, zachowania zasobów genetycznych najważniejszych gatunków w Polsce”.



Ardanowski podkreślił, że należące do holdingu podmioty, choć powiązane ekonomicznie i organizacyjnie, zachowają niezależność. „Będę pierwszy, który będzie protestował, jeśli byłaby próba podłączania np. bardzo słabych firm, które, nie radząc sobie na rynku, będą próbowały korzystać na tym, że inni lepiej pracują”- mówił minister.



„Chodzi o to, żeby firmy, które są w stanie funkcjonować na rynku, połączyć w pewnej organizacji, która będzie realizowała cele ważne dla państwa, dla Polski i dla polskiego rolnictwa” – dodał.



Według Ardanowskiego KSC do tej pory jest dobrze zarządzana, miała dobre wyniki, ale sytuacja na rynku cukru się pogarsza, m.in. dlatego, że rośnie na świecie „presja” cukru trzcinowego, którego koszty produkcji są niższe niż cukru buraczanego.



„Cukier jest dramatycznie tani. Utrzymać się na rynku, w konkurencji już nawet nie z innymi firmami zajmującymi się produkcją cukru z buraka, tylko w konkurencji z trzciną cukrową będzie bardzo trudno, dlatego jest konieczna dywersyfikacja produkcji, szukanie nowych możliwości” – powiedział minister.



„Ten holding jest również wyjściem, wyciagnięciem ręki do Krajowej Spółki Cukrowej. Szukajmy nowych pomysłów na biznes” – dodał.



Według Ardanowskiego KSC musi szukać dodatkowych źródeł dochodów, oprócz produkcji cukru z buraków. Minister wskazywał w tym kontekście m.in. na rozwijanie produkcji skrobi czy przetwórstwo owoców i warzyw.



Ardanowski uczestniczył w otwarciu nowoczesnego magazynu do przechowywania cukru w Cukrowni Krasnystaw. Magazyn ma 5700 m kw. powierzchni, jest przeznaczony do przechowywania ok. 10 tys. ton cukru w opakowaniach big–bag (1000 kg). Budynek jest wyposażony w instalacje osuszania powietrza, wentylacji oraz ogrzewania, co ma zapewnić odpowiednie warunki dla przechowywania cukru.



Budowa magazynu trwała dwa lata. Koszt inwestycji to 11,5 mln zł. W magazynie będą też zamontowane instalacje do pakowania cukru w opakowania typu big-bag, co będzie kosztowało kolejne 9,5 mln zł.



Członek zarządu KSC Janusz Stachowiak powiedział PAP, że dzięki nowemu magazynowi spółka nie będzie musiała ponosić kosztów korzystania z obcych magazynów.



Cukrownia Krasnystaw należy do największych fabryk cukru skupionych w KSC S.A. Produkcja cukru w tym oddziale wynosi od kilku lat ponad 160 tys. ton.



Stachowiak powiedział, że w Cukrowni Krasnystaw będzie także zainstalowany nowoczesny dyfuzor pionowy, czyli główne urządzenie do przerobu buraków w cukrowni. „Dyfuzor ten umożliwi przerabianie 12 tys. ton buraków cukrowych na dobę. Ta inwestycja będzie nas kosztowała 39 mln zł” – dodał Stachowiak. Uruchomienie nowego dyfuzora planowane jest w sierpniu przyszłego roku.



Podczas poprzedniej kampanii 2017/2018 w Cukrowni Krasnystaw przerobiono ponad 1 mln ton buraków. Podobna ilość jest zakontraktowana na obecną kampanię.



Krajowa Spółka Cukrowa S.A. (KSC S.A.) jest największym w Polsce i ósmym co do wielkości producentem cukru w Europie. W skład koncernu wchodzi siedem cukrowni - Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice - zlokalizowanych na terenie pięciu województw oraz zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego „Polskie Przetwory” z siedzibą we Włocławku.



Podstawowy przedmiot działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. stanowi produkcja i sprzedaż cukru, handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania oraz przetwórstwo owocowo-warzywne. Odbiorcami produktów spółki sprzedawanych pod marką „Polski Cukier” są zarówno firmy polskie, jak i koncerny międzynarodowe.



Grupa Kapitałowa Krajowej Spółki Cukrowej działa w pięciu sektorach rynku rolno-spożywczego. Podstawowym sektorem Grupy pozostaje przemysł cukrowniczy. Cztery kolejne to przemysł cukierniczy, przemysł przetwórstwa owocowo-warzywnego, przemysł zbożowo-młynarski oraz przemysł ziemniaczany. Do Grupy Kapitałowej, oprócz Krajowej Spółki Cukrowej, należą cztery produkcyjne spółki zależne: Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu, Fabryka Cukierków „Pszczółka” w Lublinie, Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno oraz cukrownia „Moldova Zahar” SRL w Republice Mołdawii.