Ardanowski: Platforma Żywnościowa to budowanie uczciwego rynku rolnego

Startujący od 1 marca pilotaż Platformy Żywnościowej to porządkowanie, budowanie uczciwego rynku rolnego - da pewność, że za towar zostanie wypłacona uzgodniona cena, powiedział w środę minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister ocenił podczas konferencji prasowej, że startujący od marca projekt Platformy Żywnościowej "to jest początek porządkowania, budowania uczciwego rynku rolnego". Pozwoli zabezpieczyć legalność, uczciwość i bezpieczeństwo transakcji towarami rolnymi "po to, żeby uzyskiwać ceny rynkowe, ale również zabezpieczyć tę cenę". Jego zdaniem giełda żywnościowa określi poziom cen produktów rolnych, który będzie ważnym wskaźnikiem dla obrotu tymi towarami w Polsce.



"Poziom cen transakcyjnych będzie również wskazaniem dla wszystkich obracających zbożem nie tylko na giełdzie (...) to jest również określenie, jakie są akceptowane ceny w danym sezonie roku, danego dnia, po to również, by chronić rolników przed złodziejami, oszustami czy pośrednikami, którzy korzystają na niewiedzy rolników" - powiedział.



Przypomniał, że pierwszym produktem, którym będzie można obracać na giełdzie będzie pszenica, a w przyszłości mają się na niej pojawić inne produkty rolne, m.in. kukurydza, rzepak, koncentrat jabłkowy, cukier czy mleko w proszku.



Minister wyjaśnił, że na początek na giełdowym rynku rolnym będą zawierane kontrakty typu spot - rozliczane po aktualnych cenach z natychmiastową dostawą; w kolejnych latach mają się pojawić transakcje terminowe.



Dodał, że dzięki Platformie Żywnościowej duże gospodarstwa rolne będą miały miejsce dla bezpiecznego obrotu płodami rolnymi. "To jest bardzo ważne dla całego rolnictwa, w szczególności dla tych większych rolników" - ocenił.



"Chcemy zachęcić ludzi do organizowania się, do wzmacniania swojej pozycji na rynku" - zaznaczył. Dodał, że obecni na rynku prywatni przetwórcy i pośrednicy "mogą również jako operatorzy rynkowi korzystać z tego, co będzie oferowała Platforma".



Jak powiedział wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, start pilotażu Platformy Żywnościowej pokazuje, że GPW wchodzi w kolejny obszar działania na rynku. Dodał, że Platforma Żywnościowa to pożądany projekt nie tylko dla rolników, którzy będą z niego korzystali, ale także "dla przyszłości giełdy towarowej w ramach GPW". Jak ocenił "to pozwala po tych sukcesach które mamy na rynku energii i gazu, na rozbudowę możliwości giełdy". "Giełda jest dzisiaj spółką bardzo zaawansowaną technologicznie i ta technologia gwarantuje bezpieczeństwo i wiarygodność transakcji" - ocenił.



Prezes GPW Marek Dietl podkreślił, że projekt Platformy Żywnościowej przebiega "co do dnia tak, jak został zaplanowany".



"Uruchomienie, które nastąpi w marcu, jest wcześniej niż się spodziewaliśmy - pierwotnie planowaliśmy uruchomienie w kwietniu, więc zadziałało to po prostu wspaniale" - powiedział. Dodał, że startujący od początku marca projekt to dla GPW możliwość uzyskania dodatkowego przychodu, ale także wejścia w nowe kompetencje, których wcześniej GPW nie miała. Powiedział, że podczas pilotażowego okresu - do sierpnia br. - nie będą pobierane żądne opłaty za korzystanie z Platformy.



"To jest dla nas projekt długofalowy, który ma za zadanie wesprzeć rozwój jednej z najprężniej rozwijających się branż polskiej gospodarki jaką jest produkcja rolno-spożywcza, ale taż ma wesprzeć nas wszystkich jako konsumentów. Te działania, które podejmujemy, mają się przyczynić z jednej strony do poprawy rentowności produkcji rolnej, z drugiej strony do tego, żeby ceny płacone przez konsumentów były niższe" - podkreślił prezes GPW.



Przypomniał, że nowej giełdzie towarowej będzie towarzyszył system autoryzowanych magazynów, do których od rolników trafi zboże. "Szczególnym wyzwaniem było +spięcie+ sieci autoryzowanych magazynów z naszymi systemami giełdowymi do handlu i do rozliczeń - to się powiodło i dzięki temu powstał zaawansowany system, który zapewnia bezpieczeństwo i przejrzystość transakcji. Mamy 14 wniosków o autoryzacje ze strony magazynów, dwa wnioski ze strony biur maklerskich" - powiedział. Dodał, że giełda jest otwarta dla wszystkich, którzy mają większe partie towaru.



Na nowym rynku przewidziano dwa rodzaje transakcji: cykliczne, organizowane w środy sesje, do których potrzebne będzie 50 ton zboża, oraz aukcje specjalne, organizowane na życzenie uczestników rynku, do których potrzebne będzie 250 ton towaru.



Projekt Platformy Żywnościowej, którego celem jest uruchomienie elektronicznej platformy obrotu towarami rolnymi, powstał z inicjatywy resortu rolnictwa w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Koordynatorem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a finansuje go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.