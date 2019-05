Areszt dla byłego prezesa Widzewa podejrzanego ws. SKOK Wołomin

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. zaaresztował na trzy miesiące Andrzeja P. Biznesmenowi i byłemu prezesowi klubu piłkarskiego Widzew Łódź prokuratura postawiła 45 zarzutów, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej wielomilionowe pożyczki i kredyty ze SKOK w Wołominie.

Zarzuty dotyczą okresu od 2010 do 2014 roku. "A.P. został zatrzymany na polecenie prokuratora z początkiem bieżącego tygodnia w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wlkp. śledztwem dotyczącym wyłudzeń kredytów i pożyczek na szkodę SKOK w Wołominie. Czynność zatrzymania realizowali funkcjonariusze DPK ABW w Warszawie" - poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa.

"Ponadto zatrzymany usłyszał 19 zarzutów związanych z dostarczaniem poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów, umów o pracę, druków ZUS RMUA ze spółek bezpośrednio powiązanych z podejrzanym, tj. Plus H2O Drinki Sp. z o.o. (aktualnie +H2O Drinki Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej), Andy Sp. z o.o" - podała PK.

Według prokuratury podejrzany brał udział w ustanawianiu hipotek na nieruchomościach o znacznie zawyżonej wartości na podstawie poświadczających nieprawdę operatów szacunkowych, by zabezpieczyć pożyczki i kredyty uzyskiwane ze SKOK w Wołominie. Doprowadziło to do uzyskania z tego banku co najmniej 19 pożyczek i kredytów o łącznej wartości ponad 45,4 mln złotych.

W zamian za pieniężne korzyści za namową biznesmena i byłego prezesa Widzewa pożyczki i kredyty na swoje dane pozyskiwały osoby z najbliższej rodziny podejrzanego i pracownicy prowadzonych przez niego firm.

"Podejrzanemu ogłoszono również 25 zarzutów dotyczących prania brudnych pieniędzy. Analiza historii uzyskanych w toku śledztwa rachunków bankowych i bazy systemu SKOK.com pozwoliła na ustalenie, że uprzednio wyłudzone ze SKOK w Wołominie pożyczki i kredyty przekazywane były w dużej części bezpośrednio ze SKOK w Wołominie na rachunki bankowe spółki Plus H2O Drinki Sp. z o.o., a także na rachunki bankowe żony i syna, do których podejrzany miał stosowne pełnomocnictwo. Kwota zarzutów związanych z podejrzeniem popełnienia przez podejrzanego przestępstwa prania brudnych pieniędzy wynosi aktualnie co najmniej 19 553 900 złotych" - przekazała w czwartek PK.

W środę Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. na wniosek Prokuratury Okręgowej w tym mieście zastosował wobec Andrzeja P. tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi mu nawet do 15 lat więzienia.

"Sprawy dotyczące działającej na terenie Polski w okresie od lutego 2009 roku do października 2014 roku zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się uzyskiwaniem wielomilionowych pożyczek pieniężnych ze SKOK w Wołominie nadzorowane są obecnie w trzech prokuraturach tj. Prokuraturze Okręgowej Warszawa–Praga w Warszawie, Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku oraz w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie prowadzone są dwa śledztwa" - podała PK.

Jak informuje PK, głównym pomysłodawcą i koordynatorem grupy przestępczej był P. P., do 2012 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej SKOK w Wołominie, ściśle współpracujący z byłymi członkami zarządu, tj. prezesem i wiceprezesami. Prokuratorzy badają co najmniej 1500 pożyczek i kredytów na łączną kwotę 2 511 339 850 złotych.

"Prokurator Krajowy z uwagi na szczególną wagę i zawiły charakter tych postępowań objął je zwierzchnim nadzorem służbowym, jak również w dniu 12 lipca 2016 roku wydał zarządzenia o powołaniu zespołów prokuratorów do prowadzenia przedmiotowych śledztw w Prokuraturach Okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim i Warszawa-Praga w Warszawie" - poinformowała PK.