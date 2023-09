ARiMR: 1,85 mld zł otrzymali rolnicy, którzy sprzedali pszenicę lub grykę od 15 kwietnia a 15 lipca br.

1,85 mld zł przekazano blisko 100 tys. rolnikom, którzy między 15 kwietnia a 15 lipca 2023 br. sprzedali pszenicę lub grykę – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja poinformowała, że trwa przekazywanie środków dla producentów rolnych, którzy ubiegali się o wsparcie w związku ze sprzedażą między 15 kwietnia a 15 lipca 2023 r. pszenicy lub gryki. Jak podano, zostało złożone ponad 117,5 tys. wniosków.

"Nabór zakończył się 31 lipca, a już 4 sierpnia rozpoczęła się realizacja płatności. Od tego czasu blisko 100 tys. rolników otrzymało 1,85 mld zł" – zaznaczyła ARiMR.

Stawki dofinansowania – wskazano – wynoszą kolejno: 2200 zł/ha pszenicy – w przypadku sprzedaży między 15 kwietnia a 14 maja 2023 r.; 3025 zł/ha pszenicy – w przypadku sprzedaży między 15 maja a 15 lipca 2023 r.; 875 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w województwach lubelskim i podkarpackim; 805 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim; 700 zł/ha – w przypadku upraw położonych w pozostałych województwach.

O pomoc mogli się ubiegać producenci pszenicy lub gryki, którzy złożyli w 2022 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie i wykazali uprawy (maksymalnie 300 ha) tych roślin, a ziarno sprzedali w okresie od 15 kwietnia do 15 lipca 2023 r. Co istotne, nabywcą musi być podmiot uprawniony do skupu i przetwarzania zboża lub obrotu nim, a także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Transakcja powinna zostać potwierdzona fakturą VAT, jej duplikatem lub fakturą VAT RR.

ARiMR przekazała, że pomoc pochodzi z budżetu krajowego, a pula środków na nią przeznaczona wynosi 2 mld zł. "Jeżeli okaże się, że nie będzie wystarczająca, zostanie zwiększona, by wszyscy, którzy spełniają warunki, otrzymali wsparcie" – podkreślono.