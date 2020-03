ARiMR: oświadczenia ws. dopłat bezpośrednich można zostawić w urnie przy wejściu do biura

Oświadczenie ws. dopłat bezpośrednich można pozostawić w urnie przy wejściu do biura, wysłać pocztą, złożyć przez platformę ePUAP lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Chodzi o oświadczenia o braku zmian w gospodarstwie w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego. Takie oświadczenie zastępuje wniosek o dopłaty bezpośrednie i mogą je składać tylko właściciele małych gospodarstw - do 10 ha. Wnioski należy dostarczyć do ARiMR do 15 kwietnia.



W poprzednich latach z tej formy składania wniosków o dopłaty bezpośrednie skorzystało ok. 430 tys. rolników; reszta ok. 900 tys. przesłała wnioski drogą elektroniczną.



W związku z obowiązującymi ograniczeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa, Agencja zrezygnowała z bezpośrednich kontaktów z rolnikami. W poprzednich latach takie dokumenty były przyjmowane przez pracowników biur powiatowych ARiMR.



Obecnie dopuszczalne są następujące formy składania oświadczenia: pozostawienie we wrzutni tj. urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego, wysłanie pocztą, złożenie poprzez platformę ePUAP.



Można też przesłać zeskanowane dokumenty za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy. W tym przypadku jednak rolnik będzie musiał w późniejszym terminie dostarczyć oryginał dokumentu do odpowiedniej placówki.



Adresy e-mail biur powiatowych dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce KONTAKT / ADRESY E-MAIL BIUR POWIATOWYCH.



W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu. Jeżeli chce otrzymać potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty - poinformowała Agencja.