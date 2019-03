ARiMR: rolnicy przesłali już 78 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie

W ciągu kilku dni napłynęło do ARiMR drogą elektroniczną 78 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie, tj. dwa razy więcej niż przed rokiem. Wypełnianiu wniosku sprzyjają wprowadzone ułatwienia do aplikacji eWniosekPlus - poinformował PAP rzecznik Paweł Mucha.

Wnioski za pomocą internetu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać od 15 marca br.



W tym roku rolnicy po raz drugi w historii obowiązującego w Polsce systemu dopłat bezpośrednich składają wnioski wyłącznie przez internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Wprowadzono do niej szereg udogodnień, by była ona bardziej "przyjazna" dla rolników.



Po doświadczeniach kampanii 2018 i sugestiach rolników w eWnioskuPlus wprowadzono korekty, które mają dodatkowo ułatwić korzystanie z aplikacji oraz dostosować obsługę wniosku do obowiązujących przepisów.



Wśród udogodnień jest m.in.: rozszerzenie informacji prezentowanych w tabeli z działkami referencyjnymi. Ponadto dodano tabelę z podsumowaniem powierzchni zgłoszonych do danej płatności w zakładce „podsumowanie”. Rozszerzono wydruk wniosku i przeglądu danych o informacje o składnikach międzyplonu w ramach EFA oraz funkcjonalność w zakresie zastępowania i wycofywania zwierząt w ramach płatności do bydła i płatności do krów. Podczas wypełniania wniosków pojawiają się komunikaty sygnalizujące błędy.



Wcześniej, bo do 14 marca ARiMR przyjmowała od rolników papierowe oświadczenia. Mógł je dostarczyć jedynie rolnik, który posiada gospodarstwo o powierzchni gruntów ornych mniejszej niż 10 ha.



Takich oświadczeń napłynęło ponad 208 tys. Zdaniem rzecznika, powodem mniejszej liczby oświadczeń są zmiany obszarów ONW (o niekorzystnych warunkach gospodarowania), a oświadczenie można było złożyć tylko wtedy, gdy nie zaszły żadne zmiany w stosunku do danych zawartych we wniosku z 2018 r.



W ubiegłym roku rolnicy złożyli ponad 430 tys. takich oświadczeń.



Oświadczenia, tak jak w ubiegłym roku, zostaną przeniesione do aplikacji eWniosekPlus przez pracowników ARiMR. Oznacza to, że rolnicy, którzy dostarczyli oświadczenia w ubiegłym roku, mają już konto w aplikacji. Aby rozpocząć prace nad wypełnianiem wniosku, muszą więc tylko zalogować się do systemu informatycznego ARiMR.



Natomiast rolnicy, którzy w tym roku będą korzystać z e-wniosku po raz pierwszy, by uzyskać do niego dostęp, powinni najpierw utworzyć konto. W tym celu trzeba wejść na stronę www.arimr.gov.pl w zakładkę eWniosekPlus.



O dopłaty bezpośrednie w 2018 r. wnioskowało ok. 1 mln 330 tys. rolników, w tym 900 tys. osób złożyło wnioski przez internet. Na ten cel przeznaczono ok. 14 mld zł.



ARiMR będzie przyjmował e-wnioski o przyznanie płatności na rok 2019 wraz z wymaganymi załącznikami do 15 maja.