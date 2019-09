ARiMR: ruszają dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstw

Ruszają dotacje dla rolników na inwestycje nawadniające gospodarstwa rolne - poinformowała we wtorek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansowa na jedno gospodarstwo ma wynieść maksymalnie 100 tys. zł.

Jak wynika z komunikatu ARiMR, program adresowany jest do rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy. O pomoc, która realizowana jest ze środków unijnych w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha.



Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające, powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.



Agencja zaznacza jednak, że ubiegając się o dotację na nawadnianie należy doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc. Natomiast w przypadku ulepszenia istniejących instalacji już istniejących trzeba wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko. Każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.



Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji. W przypadku młodego rolnika refundacja wynosi 60 proc.



Jak zaznacza ARiMR, minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.



W informacji zaznaczono, że z programu rolnicy będą mogli sfinansować m.in. budowę studni i zbiorników, zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także zakup instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.



Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych lub drogą pocztową