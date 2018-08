ARP: w czerwcu nieznacznie wzrosły ceny węgla dla energetyki, spadły dla ciepłownictwa

W czerwcu br. cena węgla dla ciepłownictwa spadła - w odniesieniu do maja - o blisko 2 proc., natomiast cena węgla dla energetyki wzrosła o niecały 1 proc. osiągając najwyższy w tym roku poziom - wskazują indeksy cenowe dla węgla kamiennego, publikowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Katowicki oddział ARP, monitorujący sytuację w górnictwie węgla kamiennego, podał w środę wartości, jakie osiągnęły w czerwcu tego roku oraz w całym pierwszym półroczu dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego. Z danych wynika, że w drugim kwartale tego roku krajowe ceny węgla dla energetyki były prawie o 16 proc. wyższe niż rok wcześniej, a dla ciepłownictwa - wyższe o ponad 27 proc.



"Pierwsza połowa roku zakończyła się bardzo dobrymi notowaniami kwartalnymi polskich indeksów węglowych. Indeks węgla dla rynku wytwarzania energii elektrycznej w pierwszym kwartale 2018 r. wyniósł 228,48 zł na tonę, a w drugim kwartale wzrósł o ponad 4 proc., do wartości 238,27 zł za tonę. W porównaniu do tego samego okresu zeszłego roku wzrost wartości indeksu wyniósł prawie 16 proc." - podała ARP.



Indeks węgla dla ciepłownictwa w pierwszym kwartale br. był na poziomie 294,69 zł za tonę, a po kolejnych trzech miesiącach wyniósł 298,21 zł za tonę, czyli o 1,2 proc. "Porównując wartość indeksu z cenami z drugiego kwartału 2017 r., jego wycena wzrosła aż o ponad 27 proc." - wskazują eksperci Agencji.



W czerwcu br. miesięczny indeks węgla dla energetyki wyniósł 239,42 zł za tonę (10,90 zł za gigadżul wytworzonej z węgla energii), czyli blisko 1 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i prawie 15 proc. więcej niż w czerwcu ubiegłego roku.



Indeks węgla dla ciepłowni i pozostałych odbiorców krajowych, po rekordowym maju, wrócił w czerwcu do poziomu z marca br., tj. poniżej 300 zł za tonę (dokładnie było to 297,23 zł za tonę, czyli 12,21 zł za gigadżul energii), tracąc blisko 2 proc. (5,82 zł) do poziomu z maja br. Obecne ceny są jednak nadal aż o jedną trzecią wyższe niż w czerwcu zeszłego roku.



W przeliczeniu na warunki europejskich portów ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) ceny w czerwcu br. wyniosły 74,29 USD za tonę węgla dla energetyki oraz 83,21 USD za tonę węgla dla ciepłownictwa. To - odpowiednio - o 19,3 proc. i 30,5 proc. więcej niż rok wcześniej.



Indeksy cenowe pozwalają odnieść krajowe ceny węgla do tych obowiązujących na międzynarodowych rynkach, gdzie w czerwcu ceny węgla energetycznego wzrosły do poziomów nienotowanych od 2012 r. Z porównania wynika, że krajowy węgiel jest nadal tańszy od importowanego. W lipcu w portach ARA przebita została bariera 100 USD za tonę węgla energetycznego.



Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła). ARP oblicza miesięczne indeksy wspólnie z Towarową Giełdą Energii. Bazują one na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.



Analiza indeksów w ostatnich miesiącach wskazuje, że choć ceny węgla energetycznego są najwyższe od kilku lat, wciąż jest to poniżej rekordowego poziomu z pierwszych miesięcy 2012 r., kiedy indeks obrazujący krajowe ceny węgla dla energetyki wynosił maksymalnie 283,61 zł, a dla ciepłownictwa 357,65 zł.



Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Wyznaczane są co miesiąc na podstawie danych przetwarzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, przy współpracy Towarowej Giełdy Energii. Obie instytucje wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie są współwłaścicielami metodologii obliczania indeksów. (P