ARP: w styczniu węgiel dla energetyki zdrożał o prawie 15 proc.

W pierwszym miesiącu 2022 r. krajowy węgiel dla energetyki był o 13,5 proc. droższy niż w styczniu 2021 roku, zaś węgiel dla ciepłownictwa – droższy o 18,3 proc.

Na rynkach międzynarodowych tegoroczny styczeń był miesiącem wzrostu cen węgla energetycznego, które w zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) wzrosły w odniesieniu do grudnia o 27,4 proc., przy spadku miesiąc wcześniej o 9,4 proc. - styczniowe ceny były o 158,3 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, monitorujący rynek węgla kamiennego i sytuację w polskim górnictwie, podał we wtorek wartości, jakie osiągnęły w styczniu br. indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła).

W styczniu br. średniomiesięczna wartość indeksu cen węgla dla energetyki (PSCMI1) wyniosła 290,64 zł za tonę, wobec 253,47 zł za tonę w grudniu ub. roku i 237,41 zł za tonę w listopadzie. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w styczniu było to 13,52 zł za gigadżul energii, wobec 11,68 zł za gigadżul miesiąc wcześniej.

Indeks cen węgla dla ciepłownictwa (PSCMI2) osiągnął w styczniu 2022 r. wartość 356,96 zł za tonę, wobec 349,90 zł za tonę w grudniu ub. roku oraz 342,95 zł za tonę w listopadzie. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w styczniu było to 14,71 zł za gigadżul energii wobec 14,36 zł miesiąc wcześniej.

Krajowe ceny węgla, będące w większości następstwem bezpośrednich umów producentów z odbiorcami, nie odzwierciedlają cen obserwowanych w ostatnich miesiącach na międzynarodowych rynkach. W przeliczeniu na warunki portów ARA, wartość polskich indeksów cenowych wyniosła w styczniu br. 84,39 USD za tonę węgla dla energetyki oraz 91,83 USD za tonę węgla dla ciepłownictwa, poniżej rynkowych cen w portach ARA.

W całym minionym roku indeks cen węgla dla energetyki (PSCMI1) osiągnął wartość 248,57 zł za tonę (11,42 zł za gigadżul energii) - to prawie 6,4 proc. mniej niż w roku 2020 i 4,9 proc. mniej niż dwa lata wcześniej. Średnioroczna wartość indeksu cen dla ciepłownictwa (PSCMI2) wyniosła natomiast w 2021 r. 299,76 zł za tonę (12,38 zł za gigadżul) - 5,3 proc. mniej niż w roku 2020 i 3,2 proc. mniej niż w roku 2019.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Agencja oblicza je wspólnie z Towarową Giełdą Energii.

Indeksy bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia akcyzy, kosztów ubezpieczenia i dostawy.

We wtorek ARP podała również dane dotyczące wielkości wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego w styczniu br., kiedy kopalnie wydobyły ok. 4,4 mln ton węgla (podobnie jak w styczniu 2021 r.), a wielkość sprzedaży sięgnęła ok. 4,7 mln ton (rok wcześniej ponad 4,3 mln ton). W końcu stycznia br. stan zapasów węgla na zwałach wynosił ok. 1,8 mln ton, wobec ponad 2,2 mln ton miesiąc wcześniej oraz 6,2 mln na koniec stycznia 2021 roku. Obecny poziom zapasów węgla kamiennego przy kopalniach jest najniższy od wiosny 2018 roku.

Na koniec stycznia br. - jak podała we wtorek ARP - kopalnie zatrudniały 77,4 tys. osób, wobec ok. 77,5 tys. miesiąc wcześniej.