ARS unieważniła przetarg na zakup wieprzowiny z powodu rażąco wysokich cen

O uruchomienie zakupów wieprzowiny na rezerwy strategiczne apelował w lutym br. zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych.

"W związku z dramatycznym spadkiem cen i opłacalności produkcji trzody chlewnej rujnującym gospodarstwa nie tylko z uwagi na ASF a także sytuacją na granicy z Ukrainą, w imieniu Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych zwracam się z wnioskiem o wnioskowanie do KE w sprawie uruchomienia zakupów mięsa wieprzowego lub wybranych wyrobów wieprzowych na rezerwy strategiczne przez Agencję Rezerw Strategicznych" - pisał w lutym br. zarząd KRiR do resortu rolnictwa.

W odpowiedzi na wniosek, zamieszczonej na stronie KRiR, ministerstwo rolnictwa przypomniało, że w styczniu 2022 roku Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych poinformowała ministra rolnictwa, iż na podstawie decyzji premiera przeprowadziła postępowanie przetargowe na wybór przedsiębiorców, którzy dokonają sprzedaży mięsa wieprzowego w elementach pochodzącego z gospodarstw ze stref objętych ograniczeniami (III) i świadczyć będą usługę jego przechowywania wraz z wymianą.

Jak informuje resort rolnictwa, w wyniku przeprowadzonego postępowania pozyskano oferty od pięciu przedsiębiorców. Zaproponowane ceny sprzedaży mięsa w elementach w złożonych ofertach i po przeprowadzonych dwukrotnie negocjacjach były "rażąco wysokie", jak również uzyskane stawki za usługę przechowywania w przedmiocie postępowania nie odzwierciedlały stawek rynkowych.

"Mając na uwadze powyższe, a także fakt, że wartość zadania znacząco przekroczyłaby środki finansowe przeznaczone na ten cel, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych unieważniła postępowanie przetargowe" - napisano w odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego.

Ministerstwo poinformowało także, że skup interwencyjny wieprzowiny rozumiany jako mechanizm publicznej interwencji rynkowej, nie jest przewidziany w przepisach Unii Europejskiej. Wskazano, że interwencja publiczna jest możliwa jedynie w przypadku zbóż (pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum, jęczmienia, kukurydzy, ryż niełuskany) oraz świeżej lub schłodzonej wołowiny i cielęciny; masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku.

Przepisy (rozporządzenia) przewidują wyłącznie możliwość uruchomienia przez Komisję Europejską mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Jednak KE "w ocenie obecnego kryzysu na rynku wieprzowiny stoi na stanowisku, że mechanizm prywatnego przechowywania odsunąłby jedynie problemy rynku w czasie. Dopłaty do prywatnego przechowywania były skuteczne, gdy były stosowane sporadycznie w przeszłości, ponieważ przechowywane mięso mogło ostatecznie zostać wyeksportowane, co w chwili obecnej byłoby utrudnione w związku z ograniczeniem eksportu wieprzowiny unijnej do Chin" - napisało ministerstwo w odpowiedzi.

KE podkreśla również, że mechanizm ten nie cieszy się w obecnej sytuacji szerokim poparciem samego sektora.

Niezależnie od powyższego, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Rady Ministrów w dniu 29 września 2021 r. wydał decyzję w sprawie utworzenia rezerw strategicznych produktów rolno-spożywczych. Podlegające skupowi mięso wieprzowe miało pochodzić ze świń utrzymywanych w gospodarstwach rolnych położonych na obszarze Polski objętych ograniczeniami wz. z ASF.