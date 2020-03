Asseco: firmy zaczynają dostrzegać zalety bycia paperless

Możliwość zdalnej realizacji procesów biznesowych ważna jest szczególnie wtedy, gdy tzw. home office staje się koniecznością. Tak dzieje się dziś. Przedsiębiorcy od dawna natomiast mają do dyspozycji możliwości i narzędzia, by ograniczać w biznesie obrót dokumentami papierowymi. Z raportu Asseco wynika, że brakuje im jednak wizji i determinacji we wprowadzaniu zmian. W efekcie zaledwie mniej niż połowa firm zdecydowała się na wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów.

Ponad 90 proc. pracowników firm w Polsce ma świadomość, że podpisem elektronicznym można sygnować dokument z taką samą mocą prawną, jaką daje podpis własnoręczny. Nie przekłada się ona na tendencję do zamiany dokumentów papierowych ich elektronicznymi odpowiednikami. Procesy ograniczania kosztownej dokumentacji papierowej postępują powoli – wynika z raportu „Biznes w erze paperless. Czy jesteśmy na niego gotowi?” przygotowanego przez Asseco Data Systems.

Cyfrowy ekosystem

Jednym z celów badania było określenie wiedzy, jaką dysponują menedżerowie polskich firm w zakresie dostępnych na rynku rozwiązań, które umożliwiają eliminowanie papierowej dokumentacji. Ustalono też skalę wykorzystywania przez polskie firmy narzędzi umożliwiających elektroniczny obieg dokumentów.

Analizom poddano praktyki funkcjonujące w 7 sektorach, w których pojawia się konieczność wielokrotnego podpisywania i wymiany dokumentów w procesach wewnętrznych, a także między firmą, a jej klientami: franczyzowe sieci handlowe, prywatna służba zdrowia, firmy zajmujące się windykacją i zarządzaniem wierzytelnościami, firmy pożyczkowe, deweloperzy oraz dostawcy usług TV. Pominięto sektory finansowy i telekomunikacyjny, gdyż wyróżniają się one stosunkowo dużą obecnością już wdrożonych usług paperless.

„Rośnie potrzeba usprawniania i zabezpieczania procesów obiegu dokumentów. Dostępne na rynku rozwiązania umożliwiają składanie podpisów elektronicznych przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych takich jak smartfon, czy tablet. Dzięki temu funkcjonujące w firmach systemy obiegu dokumentów można tak gruntownie zmienić, że ich użytkownicy szybko stracą chęć powrotu do wcześniejszych, sprawdzonych rozwiązań, a nawet uznają taki krok za niemożliwy do wykonania” – powiedział Tomasz Litarowicz, Dyrektor Pionu Usług Bezpieczeństwa i Zaufania w Asseco Data Systems. – „Podpis elektroniczny jest kluczowym elementem cyfrowych ekosystemów obiegu dokumentów” – dodał.

Wdrażanie e–podpisu idzie wolno

W polskich firmach nie brakuje świadomości w zakresie możliwości stosowania podpisu elektronicznego. W praktyce jednak firmy są dalekie od posługiwania się e–podpisem w obszarach, w których obowiązujące przepisy tego nie wymagają, jak przy kontaktach z ZUS i Urzędem Skarbowym.

53 proc. firm posiada rozwiązania umożliwiające cyfrowe podpisywanie dokumentów. Jednak posługuje się nimi sporadycznie, w wybiórczych procesach. Wciąż zbyt rzadko ich obecność jest uzasadniona realizacją ogólnofirmowej polityki eliminacji dokumentów papierowych.

„Istnienie profilu zaufanego do elektronicznej obsługi kontaktów z urzędami oraz wyspecjalizowanych rozwiązań do elektronicznego uwierzytelnienia tożsamości w kilku resortach utrudnia upowszechnienie e–podpisu. Dlaczego? Bo brakuje świadomości gdzie można się posługiwać tymi narzędziami i co za ich pomocą można osiągnąć. Torowanie drogi wdrożeniom elektronicznego obiegu dokumentów dokonuje się za cenę żmudnej edukacji” – mówił Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych w Asseco Data Systems podczas konferencji prasowej poświęconej prezentacji raportu, 10 marca br. w Warszawie.

Mniej papieru więcej korzyści

Co skłania firmy do ograniczania obecności dokumentacji papierowej w biznesie? Najsilniejszym czynnikiem jest uświadomienie sobie przez zarząd problemów, jakie można rozwiązać za pomocą konkretnych rozwiązań. Niebagatelnym argumentem jest też określenie korzyści, jakie firma osiągnie w ten sposób.

Z jakimi wyzwaniami firmy chcą się uporać stosując procesy paperless? Przede wszystkim dążą do znacznego skrócenia czasu realizacji kluczowych procedur, ograniczenia kosztu zarządzania dokumentacją papierową i uporania się z niewydolnością systemów oraz procesów funkcjonujących w firmie. Przedstawiciele poszczególnych sektorów deklarowali też, że istotna motywacja do wdrożenia usprawnień płynie z przykładu, jaki daje im konkurencja.

– „Typ wdrażanych rozwiązań paperless zależy od specyfiki branży. Sieci franczyzowe wprowadzają m.in. platformy zamówień on-line i automatyzują rozliczenia z franczyzobiorcami. Służba zdrowia potrzebuje narzędzi do sprawnego przekazywania dokumentacji medycznej pomiędzy placówkami, a także w kontaktach z pacjentami. Firmy kurierskie wykorzystują podpis cyfrowy w procesie odbioru przesyłek. Elektronicznie podpisywane umowy funkcjonują w branży pożyczkowej, windykacyjnej i wśród dostawców usług telewizyjnych” – wskazywał Artur Miękina.

Badanie pokazało też, że tylko co trzecia firma rozumie pojęcie paperless jako wyeliminowanie dokumentacji papierowej na wszystkich etapach procesu biznesowego z zachowaniem tzw. aspektu dowodowego.

Bariery hamujące innowacje

Dlaczego stopień ograniczania w biznesie obecności dokumentów papierowych jest niezadowalający? Polskie firmy mają mało usystematyzowane podejście do tego typu innowacji – wynika z badań Asseco.

Aż 84 proc. z nich nie ma w rezerwie środków na wdrażanie usprawnień technologicznych. Jedynie 16 proc. respondentów zadeklarowało, że w budżetach firm zapisano pulę środków na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Jednocześnie niemal wszystkie badane firmy pokazały entuzjastyczne nastawienie do innowacji i przyznały, że są one konieczne. Co w takim razie stanowi realną przeszkodę w realizacji szeroko zakrojonych wdrożeń? Dla największych firm nie jest nią brak środków na nowe wdrożenia, ale brak odpowiednich kompetencji.

W polskich firmach brakuje liderów zmiany, wszechstronnych w swoich umiejętnościach i patrzących na firmę całościowo, którzy mogliby dokonać oceny kosztów wdrożenia innowacji, oszacować oszczędności, które dzięki nim można wygenerować i zaplanować cały proces. „Jednak to nie powinno dziwić, gdy weźmiemy pod uwagę, że jedynie u 3 proc. nadwiślańskich firm funkcjonuje pion transformacji cyfrowej” – tłumaczył Artur Miękina.

Jeśli brakuje ambasadorów zmiany, to kto ją inicjuje? Najczęściej (w 45 proc. przypadków) to zarząd podejmuje decyzję o wdrożeniu. W co czwartej firmie (24,2 proc.) za zamianę, pod względem funkcyjnym, odpowiada dział IT, a w 12 proc. pion operacyjny.

15 proc. badanych firm przyznało, że nie ma u nich osoby, która mogłaby przejąć odpowiedzialność za proces wdrażania innowacji.

Firmy planują

Blisko 80 proc. firm, które wdrożyły proces paperless jest z jego efektów zadowolona na tyle, że planuje kolejne podobne projekty. Zależność jest wyraźna – im bardziej pozytywnie firmy oceniają efekty dotychczasowych projektów, tym szybciej i z większą determinacją planują kolejne wdrożenia..

Wdrożenia planowane są z reguły w celu usprawnienia procesów zachodzących wewnątrz firmy, a w dalszej kolejności dla poprawy obsługi płatności i zarządzania umowami z klientem.

W ciągu najbliższych dwóch lat 60 proc. badanych firm planuje wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu podpisu elektronicznego.

