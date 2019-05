„Asystent Google wesprze uczestników Impact’19”

Asystent Google w języku polskim będzie pomagał podczas międzynarodowego wydarzenia biznesowego - Impact’19. Specjalna akcja dla Asystenta Google'a powstała we współpracy z agencją contentowo-digitalową LiquidThread (Publicis Media), która odpowiada za przygotowanie i wdrożenie technologiczne.

Stworzenie rozbudowanej akcji do głosowej asysty dla blisko 6000 uczestników jednego z największych w regionie CEE międzynarodowych wydarzeń biznesowych jest dużym wyzwaniem technologicznym, szczególnie, że na Impact’19 Asystent będzie rozumiał pytania w języku polskim.

- Impact to przede wszystkim miejsce spotkań idei i technologii przyszłości. Dlatego podczas każdej edycji pokazujemy i testujemy najnowsze rozwiązania w praktyce. Przyszłość to urządzenia, z którymi będziemy rozmawiali. Słuchając naszych, swobodnie wydawanych poleceń, wyręczą nas w większości codziennych obowiązków i odpowiedzą na każde pytanie. Systemy rozpoznawania i przetwarzania mowy rozwijają się błyskawicznie, z każdym miesiącem pojawiają się nowe obszary, w których możemy korzystać z głosowej asysty. Dlatego już teraz, wspólnie z naszym partnerem firmą Google, chcemy pokazać w czym może być pomocny głosowy Asystent Google podczas tak złożonego wydarzenia jakim jest Impact - mówi Rafał Werczyński, recenzent nowych technologii w Impact.

- Asystenci głosowi to nowe narzędzie, wykorzystujące bardzo zaawansowaną technologię rozpoznawania i przetwarzania mowy. Nie musimy się jednak obawiać czy ono się przyjmie. Widzimy w nim ogromny potencjał. Głos jest dla ludzi naturalnym interfejsem, nie potrzebujemy się go uczyć. W końcu mamy sytuację, w której to technologia dopasowuje się to tego jak my się komunikujemy, jak zadajemy pytania – mówi Marcin Woźniak z agencji LiquidThread, która zajęła się stworzeniem akcji dla Asystenta.

W czym pomoże Asystent Google na Impact’19?

Poproszony o pomoc Asystent, korzystając z akcji przygotowanej przez Impact, odpowie na pytania m.in. o zbliżające się wystąpienia, biogramy każdego z ponad 250 speakerów a także wskaże ważne miejsca i strefy na wydarzeniu. Zastosowanie będą też miały standardowe funkcje pomocy Asystenta Google - m.in. nawigacja do miejsca wydarzenia, pogoda, notatki, zarządzanie kalendarzem i kontaktami.

Jak poprosić Asystenta o pomoc?

Z rozwiązania mogą skorzystać posiadacze telefonów i tabletów z systemem Android (Android 5+) oraz posiadacze iPhone’ów i iPadów po zainstalowaniu aplikacji Asystent Google z AppStore. Aby uruchomić akcję Asystenta Google dla Impact wystarczy wypowiedzieć frazę: OK Google, zapytaj Impact. W ten sposób aktywujemy gotowość Asystenta do pomocy. Następnie za pomocą konkretnych fraz możemy uzyskać pomocne informacje.

Przykładowe frazy:

“OK Google, porozmawiaj z Impact(em)”

„OK Google, zapytaj Impact Co polecasz?”

„OK Google, zapytaj Impact Jaka jest następne wystąpienie?”

„OK Google, zapytaj Impact Gdzie jest : (np: scena Next Space)”

„OK Google, zapytaj Impact Kim jest (imię nazwisko prelegenta)?”

Organizatorzy zachęcają do zadawania Asystentowi Google jak największej ilości pytań i częstego korzystanie z jego pomocy. Zadawane podczas wydarzenia zapytania zostaną przeanalizowane i posłużą do zwiększania ilości obszarów, w których Asystent głosowy będzie pomocny podczas kolejnych edycji.

Akcja Impact dla Asystenta Google powstała dzięki współpracy organizatorów wydarzenia Impact i Google, który jest jednym z Partnerów Strategicznych tegorocznej edycji wydarzenia. Za wdrożenie techniczne, pracę nad funkcjonalnością i użytecznością odpowiada agencja contentowo-digitalowa LiquidThread, należąca do Publicis Media.

Wsparcie Asystenta Google dla Impact będzie aktywne od 17.05.2019r.

Impact’19 odbędzie się w dniach 21-21 maja w Krakowie

Po więcej informacji zapraszamy na www.impactcee.com

Impact jest jednym z największych w regionie CEE międzynarodowym wydarzeniem, na którym przełomowe start-upy, naukowcy, biznes i politycy mówią tym samym językiem. Tegoroczna edycja to 4 sceny, 6 tysięcy gości, 250 speakerów i dziesiątki wydarzeń towarzyszących. Stałymi bywalcami są m.in. premierzy jak i ministrowie z Polski oraz szefowie rządowych agencji (np. PFR i NCBR). W tym roku dołączą do nich kluczowi politycy z regionu CEE. Pojawią się również wysocy rangą przedstawiciele takich potentatów jak Google, MasterCard, PZU, AstraZeneca, Amgen, Allegro, Orlen, Azoty, Tauron,, BNP Paribas, ING, Siemens. Oni wszyscy pokażą swoje pomysły na to, jak przy wsparciu technologii, zmienić świat na lepsze. Impact’19 przyniesie też premiery najnowszych inwestycji, rządowych strategii i kluczowych raportów. Podczas Impact rodzą się pomysły i tworzone są projekty, które mają kluczowy wpływ na rozwój cyfrowej gospodarki, perspektywy biznesu.

Rejestracja dla dziennikarzy na stronie Impact'19.