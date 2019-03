Atak wykorzystujący jedną lukę może sparaliżować firmę

Trzy pytania do Roberta Pakowskiego, Business Development Managera w Fujitsu

1. Jaka jest odpowiedź biznesuna wyrafinowane ataki hakerskie? Wyzwanie cyberbezpieczeństwa zmusza firmy do ustanowienia kompleksowych polityk zarządzania bezpieczeństwem informacji ITSMS (IT security management system). Kluczową rolę odgrywa w nich zarządzanie zagrożeniami, czyli identyfikacja, ocena ryzyka, sposoby eliminowania go, a także cykliczny przegląd zagrożeń. Najważniejsza jest identyfikacja i ocena zidentyfikowanych zagrożeń pod kątem prawdopodobieństwa ich wystąpienia, wpływu na biznes i ewentualnych kosztów związanych z ich zaistnieniem, usunięciem skutków, jak i odtworzeniem środowiska do stanu wyjściowego. 2. Co firmy robią, gdy uda...