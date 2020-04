ATM przygotowany, by chwytać szanse

Rozmowa z Danielem Szcześniewskim, prezesem zarządu ATM S.A.

W dobie epidemii COVID-19 wiele firm redefiniuje modele swojego działania i sposób użytkowania infrastruktury IT. Jak odczuwa to czołowy operator centrów danych i sieci telekomunikacyjnej?

Również ATM doświadcza zmiany. Jednak warunki epidemii są dla nas przede wszystkim czynnikiem aktywizującym. Dostępność, skalowalność i niezakłócone działanie infrastruktury IT, bezpieczeństwo danych, czyli funkcje, które gwarantujemy, stały się czymś poszukiwanym. Nagle firmy zmuszone są przenieść do świata cyfrowego swoje biura i wiele kluczowych funkcji. Wspieramy dziś procesy IT i zapewniamy infrastrukturę IT dla wielu firm, by mogły nieprzerwanie działać w warunkach epidemii. To nasz wkład w to, by było normalnie, gdy wokół normalnie nie jest.

Gdy inni myślą jak przetrwać kryzys, ATM przeżywa czas koniunktury?

Dobry czas dla ATM zaczął się wiele miesięcy wcześniej i jest efektem transformacji, jaką spółka przeszła. Prawdą jest jednak, że od wprowadzenia w połowie marca br. pierwszych obostrzeń związanych z epidemią, ograniczających swobodę działalności gospodarczej, a także życie społeczne, częściej odpowiadaliśmy na potrzeby naszych klientów. W pierwszej kolejności uruchamialiśmy usługi realizujące plany ciągłości działania firm, w tym usługi biur zapasowych. Chwilę później wzrosło zapotrzebowanie na szybkie zwiększanie przepustowości usług transmisji danych i dostępu do Internetu, a także ilości serwerów i mocy obliczeniowej. To był efekt przechodzenia firm na tryb pracy zdalnej. Szybko musieliśmy skupić całą uwagę, aby jakość działania infrastruktury IT u naszych klientów pozostała na niezmienionym – mimo kryzysu ­– poziomie.

Czy zwrot ku pracy wykonywanej zdalnie nasilił popyt na usługi IT dostarczane firmom z zewnątrz?

Przede wszystkim model dostarczania rozwiązań IT „as a service” zdał egzamin w pełni. Szybsza skalowalność, infrastruktura dostępna od ręki, większe bezpieczeństwo dla pracowników i możliwość skupienia się na własnym biznesie. Firmy tego potrzebowały. Dziś widać jednak, że nie każda organizacja może skorzystać z tych możliwości. Jedne historycznie pragnęły skupić się na swoim biznesie i przekazać obsługę IT zewnętrznym partnerom. Drugie pozostawały wierne podejściu gospodarskiemu lub wolały zachować własną kontrolę nad działaniem kluczowych systemów. Teraz, w dobie kryzysu epidemicznego okazuje się, że firmy pierwszego typu lepiej sobie radzą. Te drugie w obliczu ograniczenia działalności i potrzeby przejścia na tryb pracy zdalnej doświadczają trudności z zapewnieniem płynnego działania infrastruktury IT.

Czy czas pandemii na trwałe zwiększy popyt na outsourcing IT?

Rzeczywiście można usłyszeć głosy, że koronawirus przyspieszył procesy transformacji cyfrowej. Mało tego – słychać je w miejscach, w których dotychczas zachowywano wyraźną rezerwę wobec postulatów cyfrowej zmiany, m.in. w edukacji, służbie zdrowia czy administracji publicznej. W obliczu potrzeby zorganizowania pracy ludziom pozostającym w rozproszeniu najpierw gwałtownie pojawiło się zapotrzebowanie na rozwiązania kolaboracyjne, ale zaraz potem na usługi infrastrukturalne. Wiele firm uświadomiło sobie, że dobre działanie online w sprzedaży, obsłudze, utrzymaniu relacji z klientami to nie tylko tymczasowa potrzeba, ale opcja, którą należy wdrożyć, także z myślą o celach długoterminowych.

Czy pandemia spowoduje trwałe upowszechnienia usług outsourcingu IT, disaster recovery, biur zapasowych i chmury obliczeniowej?

Tak, obecnie notujemy prawdopodobnie szczyt zapotrzebowania na usługi IT dostarczane z zewnątrz. Firmy przekonują się, że w sytuacjach nieprzewidywalnych ten model IT po prostu się sprawdza i to wyraźnie lepiej, niż IT obsługiwane przez pracowników wewnątrz firmy. Spójrzmy na konkretny przykład kolokacji w porównaniu do własnej serwerowni – urządzenia w zewnętrznym centrum danych mają stałą opiekę operatorów i warunki do nieprzerwanej pracy, zaś własną serwerownię trudniej utrzymać, zwłaszcza gdy pracownicy przechodzą na tryb pracy zdalnej lub są na kwarantannie. Inny przykład stanowią serwery dedykowane. Żyjemy w czasie, gdy łańcuchy dostaw są sparaliżowane. Dlatego serwer własny, choć kupiony, nie koniecznie dotrze do firmy na czas. Usługa serwera dedykowanego dostępna jest natomiast maksymalnie w kilka godzin od zamówienia. W przypadku korzystania z chmury potrzebne zasoby można sobie powiększyć w kilka minut. Podobnie jest z biurami zapasowymi – usługa dostarczana z zewnątrz dostępna jest od zaraz, a zorganizowanie jej wewnątrz firmy wiąże się w dużymi wyzwaniami i ryzykiem.

Jaki wpływ na ATM ma i będzie mieć obecna sytuacja?

Rysują się nam dobre perspektywy na przyszłość, znajdujemy się w fazie dynamicznego wzrostu. Po zamknięciu 2019 r. mogliśmy pochwalić się przebiciem własnych prognoz z maja 2019 r. – nasze wyniki EBIDTA wzrosły o 24 proc. rok do roku. Pod tym względem wyskoczyliśmy ponad branżowych konkurentów. Jesteśmy dobrze przygotowani – produktowo i sprzedażowo – do dalszej ekspansji. Cieszymy się dobrą rozpoznawalnością, dysponujemy bogatymi zasobami kolokacyjnymi i zdolnością dalszego ich powiększania, umiemy dostosować nasze usługi do zmiennych, różnorodnych potrzeb rynku. Nasz biznes ma 3 filary: usługi centrów danych, usługi serwerowe i chmurowe oraz dużą sieć światłowodową w Warszawie, a także w kilku innych miastach Polski. Spółka jest przygotowana do tego, by dobrze rozpoznawać potrzeby rynku, znajdować nowe szanse i spełniać wymagania zarówno korporacji, jak i dużych firm hurtowych, również takich jak międzynarodowi dostawcy rozwiązań public cloud. Dobre perspektywy ATM skłoniły głównego akcjonariusza do zamknięcia opcji strategicznych i skoncentrowania się na dalszym rozwoju biznesu prowadzonego przez spółkę.

W ostatnich latach ATM odnotowywał stabilne wyniki, a teraz nagle silnie rośnie. Skąd ta tendencja?

To wynik wytężonej pracy i wspólny sukces całego zespołu. Niecałe 3 lata temu wyniki spółki były po prostu płaskie. ATM wszedł wtedy w okres gruntownych zmian, które przeobraziły niemal wszystkie elementy funkcjonowania biznesu. Całkowitej transformacji uległo zaplecze komercyjne i sprzedażowe, zbudowaliśmy od podstaw nowe produkty chmurowe, stworzyliśmy centrum budowania rozwiązań „szytych na miarę”, zwłaszcza w zakresie usług chmury prywatnej i hybrydowej, wyposażyliśmy też kolejnych kilkaset mkw. powierzchni dla świadczenia usług kolokacyjnych. Silnie zintegrowaliśmy zespoły techniczne ze sprzedażowymi i zbudowaliśmy w spółce kulturę zorientowaną na klienta. Większość zmian miała przełomowy dla spółki charakter i wiązała się z gigantycznym wysiłkiem całego zespołu. Jestem dumny z jego zaangażowania i wytrwałości oraz z miejsca, do którego razem doszliśmy, umacniając naszą pozycję jako lidera polskiego rynku data center.

Czy ATM uda się obronić czołową pozycję na rynku, skoro pojawiają się zapowiedzi kolejnych inwestycji w centra danych, a także wejścia do Polski silnych, zagranicznych konkurentów?

W 2019 r. rozstrzygały się duże zamówienia usług kolokacyjnych – większość z nich wygraliśmy. Jednocześnie notowaliśmy szybki wzrost w usługach chmurowych. Teraz, gdy zapowiedziano wejście Google Cloud do Polski, a także ogłoszono nowe inwestycje w branży, na rynku zaczyna robić się naprawdę ciekawie. Daje nam impuls do zwarcia szeregów i kontynuowania kursu, jaki obraliśmy niespełna 3 lata temu. Na rynku mniej liczą się operatorzy rozproszonych centrów danych, a bardziej podmioty zdolne do skokowego zwiększenia zdolności świadczenia usług w miejscach, w których popyt dynamicznie rośnie, np. w Warszawie. Do tego potrzebna jest dobra działka, duże przyłącza energetyczne, liczne łącza światłowodowe wielu operatorów i sprawność inwestycyjna. ATM ma to wszystko. Jesteśmy już gotowi do rozbudowy obu warszawskich obiektów ATM o kolejne 6 000 mkw. powierzchni IT łącznie. Jeśli zaś chodzi o graczy międzynarodowych, zapowiadających kolejne inwestycje w Polsce, to oczywiście przyglądamy się im z uwagą. Wiemy jednak, że budowa nowego data center w modelu greenfield, czyli od zera, wymaga pokonania wielu trudności w tym formalnych, technicznych, operacyjnych i zasobowych. Już dziś na przykład z powodu koronawirusa branża budowlana wspierana mocno pracownikami z zagranicy zapowiada spowolnienia w projektach. Trzeba być też mocno osadzonym w polskim rynku, żeby sprawnie i szybko radzić sobie z takimi okolicznościami i nie dopuścić do rozciągnięcia inwestycji w czasie. Mamy blisko 30 lat doświadczeń na krajowym rynku i uważam, że lepiej rozumiemy ekosystem prowadzenia takich projektów, niż duzi zagraniczni dostawcy, którzy – często od podstaw – chcą tu rozwijać swój biznes.

Czy to tylko wyraz pewności siebie, czy prognoza oparta na rzetelnej analizie możliwości ATM?

ATM jest jednym z nielicznych dostawców usług data center, który jest zdolny odpowiedzieć na wszelkiego rodzaju infrastrukturalne potrzeby firm w zakresie IT. Jako pierwsza firma w Europie uzyskaliśmy certyfikat DCOS, który potwierdza wysoką jakość i efektywność procedur w obiektach data center. Firmy znajdą u nas stabilne i bezpieczne rozwiązania dla swoich aplikacji i danych. To stwierdzenia wynikające z doświadczenia firm korzystających z naszych usług: różnej wielkości podmiotów biznesowych, korporacji, banków, globalnych dostawców chmury czy specyficznych klientów rynku hurtowego. To wszystko tworzy unikalną pozycję ATM jako dostawcy usług infrastrukturalnych pod projekty IT i sprawia, że optymistycznie patrzymy na nasz dalszy rozwój i rozwój rynku.

Rozmawiał Krzysztof Polak

