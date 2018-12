Atrakcyjne miejsce pracy, czyli co poza płacą motywuje pracowników

W obecnych czasach organizacje borykają się zarówno z pozyskaniem pracowników, ale także z ich utrzymaniem przez dłuższy czas. Pracownicy chętniej niż kilka lat temu poszukują nowych miejsc pracy, by móc się rozwijać, czy wykonywać pracę z innym, często szerszym, zakresem obowiązków. Powodem poszukiwań nowego pracodawcy jest też zbyt wąska oferta dodatków pozapłacowych oferowanych przez organizacje, no i oczywiście, zbyt niskie, niekonkurencyjne wynagrodzenie. Powyższe nie dotyczy już tylko specjalistów czy kadry kierowniczej, ale także pracowników produkcyjnych czy magazynowych. Jak sprawić, by nie tylko pensja decydowała o pozostaniu w firmie?

Sprawdź program konferencji „Recruitment Days 2019”, 19-20 marca 2019, Warszawa >>

Dodatki pozapłacowe, z których mogą korzystać osoby zatrudnione w organizacji, w której pracuję skrojone są zgodnie z ich potrzebami. Jak to osiągnąć, piszę w dalszej części artykułu. Pracownikom oferujemy zarówno standardowe benefity, takie jak bony z okazji Świąt Bożego Narodzenia, opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe czy karta sportowa. Wprowadziliśmy też, w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez naszych pracowników, wiele nietypowych benefitów. Jednym z nich jest dofinansowanie ich pasji. Najczęściej są to pasje związane ze sportem, ale też z innymi sferami życia.

Dwa razy w tygodniu firma zewnętrzna dostarcza naszym pracownikom świeże owoce, częściowo dofinansowujemy również posiłki. Tu współpracujemy z zewnętrznym dostawcą cateringu. Ten benefit cieszy się bardzo dużym powodzeniem od momentu wprowadzenia.

Nasi pracownicy mogą również skorzystać z dofinansowania do studiów czy kursów. Współpracujemy z lektorami języków obcych (angielski, francuski, niemiecki), którzy na terenie firmy uczą naszych pracowników. Nauka języków obcych jest częściowo dofinansowana przez firmę.

W 2018 roku wprowadziliśmy tzw. benefit urodzinowy. Każdy pracownik dostaje dodatkowy dzień płatnego urlopu w miesiącu, w którym ma urodziny. Od samego początku pomysł ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Prowadzimy też program „Aktywny Senior”, który jest skierowany do rodziców, dziadków, krewnych naszych pracowników. Organizujemy turnusy w górach, które trwają od jednego tygodnia do miesiąca. Podczas wyjazdów uczestnicy mogą spotkać się z lekarzami czy fizjoterapeutami. Słuchają także prelekcji na temat zdrowego trybu życia. Z kolei na wieczorkach muzycznych czy tanecznych mogą się integrować.

Poza powyższymi proponujemy też inne benefity, jak system poleceń pracowniczych, siłownia na terenie firmy, czy dofinansowanie do nieformalnych (organizowanych przez pracowników) imprez integracyjnych. Najważniejsze jest jednak to, by benefity dostępne były dla każdego pracownika: od magazyniera po dyrektora. I taka zasada obowiązuje u nas. Zatrudniamy pracowników w centrali, ale również w lokalizacjach zewnętrznych, na stanowiskach produkcyjnych czy magazynowych. Również Ci ostatni wiedzą, że mogą korzystać z oferowanych przez firmę benefitów. Nasze benefity są dopasowane do potrzeb naszych pracowników. Co to oznacza? Raz do roku prowadzimy tzw. inwentaryzację benefitów. W krótkiej ankiecie pytamy pracowników o to jakie dodatki pozapłacowe są dla nich atrakcyjne i należy je pozostawić oraz z których nie chcą już korzystać i powinniśmy je usunąć w kolejnym roku. Każdy pracownik, produkcyjny i magazynowy także, może również wskazać propozycje nowych benefitów, które powinny znaleźć się w oferowanym przez firmę pakiecie. Oczywiście, nie wszystkie propozycje możemy uwzględnić, chociażby ze względu braków lokalowych (np. żłobek czy przedszkole dla dzieci pracowników). Jednak zawsze po przeprowadzonej inwentaryzacji pracownicy otrzymują feedback, które benefity będą dostępne w kolejnym roku, a których nie uda nam się wprowadzić i dlaczego.

Właściwie dobrany, odpowiadający potrzebom pracowników pakiet dodatków pozapłacowych jest jednym z czynników wpływających zarówno na zmniejszenie rotacji w organizacji, jak i na dobrostan pracownika. W centrali spółki praktycznie nie mamy do czynienia z rotacją. Rekrutujemy głównie w celu uzupełnienia pojawiających się nowych wakatów. Jeśli mówimy o pracownikach lokalizacji zewnętrznych (magazynierzy, pracownicy produkcji) to zdarza się, że ludzie rezygnują z pracy, jednak rotacja jest na tyle niska, że nie wpływa ona na ciągłość pracy. Z kolei patrząc na dobrostan pracowników, zatrudniona w naszej firmie psycholog, Karolina Kilar uważa, że „poczucie dobrostanu psychicznego jest fundamentem optymalnego funkcjonowania zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego stanu jest między innymi właściwe zarządzanie systemem benefitów, w taki sposób, aby zaspokajał kluczowe potrzeby pracownika. Dobrostan członków organizacji jest niezwykle istotny, gdyż nie tylko sprzyja zwiększeniu satysfakcji z pracy, ale przekłada się również na zaangażowanie organizacyjne, co przynosi z kolei korzyści ekonomiczne - kluczowy cel działalności firmy. Co więcej, korzyści płynące z dbania o dobre samopoczucie pracownika to również zwiększenie kreatywności, współpracy i efektywności. Tak więc, dobrostan pracownika jest w rezultacie dobrostanem pracodawcy”.

Więcej o tym, jak sprawić by pracownicy nie chcieli szukać nowego pracodawcy opowiem podczas konferencji Recruitment Days 2019. Serdecznie zapraszam.

Autor:

Artur Dzięgielewski - Kierownik Działu Culture, czyli HR w nowoczesnej formie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗

Podpis: Materiał partnera