Regulator australijskiego rynku energii pozwał spółkę Neoen za to, że jej system akumulatorów Tesli nie zapewnił niezbędnych dostaw prądu w okresie czterech miesięcy w 2019 roku pomimo otrzymania zapłaty, donosi Reuters.

Neoen poinformował, że jest rozczarowany decyzją regulatora. Nie odniósł się jednak do jego oskarżeń.

System przechowywania energii Hornsdale Power Reserve, zbudowany przez Teslę w stanie Australia Południowa, ma krytyczne znaczenie dla zapobiegania wyłączeniom prądu w okresie kiedy nie są go w stanie dostarczyć w odpowiedniej ilości elektrownie wiatrowe i słoneczne.

fot. Bloomberg

W momencie uruchomienia w 2017 roku Hornsdale Power Reserve był największym tego typu systemem na świecie. Regulator twierdzi, że w okresie od lipca do listopada 2019 roku jego właściciel, Neoen, nie zapewnił jednak zgłoszonego zapotrzebowania na prąd.

- Ma kluczowe znaczenie, aby dostawcy robili to, co mówią, że są w stanie zrobić jeśli chcemy móc włączać światło w okresie przechodzenia rynku do różnych sposobów generowania prądu – powiedziała Clare Savage, szefowa regulatora australijskiego rynku energii.