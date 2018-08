Auto bez kierowcy?

Gignaci technologiczni i światowe koncerny motoryzacyjne pracują nad wyprodukowaniem samochodów autonomicznych. Czy przyszłość motoryzacji to auta bez kierowcy, sterowane przez komputery?

Connected and Automated Driving (CAD) to marzenie wielu programistów i inżynierów. Nad autonomicznymi samochodami pracują tak znane firmy jak Volvo, Mercedes, Ford, Volkswagen, BMW, Toyota, ale też Google i Apple. Część tych rozwiązań jest już stosowana w niektórych samochodach, najczęściej mamy tu na myśli asystentów parkowania, asystentów jazdy w korku, czy też systemy samodzielnie hamujące jeśli kierowca nie zauważy na czas pieszego, samochodu lub innej przeszkody. Ale nie mamy jeszcze samochodów w 4. i 5. poziomie zautomatyzowania, czyli w pełni autonomicznych. Ale są już prototypy, jak np. pojazd Waymo Firefly opracowany przez Google. Volvo zapowiada, że pierwszy tego typu pojazd pojawi się w salonach już w 2021 roku. Nie brakuje prognoz wskazujących, że CAD to przyszłość dalszego rozwoju motoryzacji i komunikacji.

Nawet wielkie koncerny liczą jednak na współpracę niedużych firm innowacyjnych, w tym i start-upów, przy pracach nad CAD. Tak robi choćby niemiecki BMW, który jest otwarty także na współpracę z polskimi firmami. - Szukamy firm, które oferują nam niezwykłe rozwiązania techniczne lub innowacje – nie kryje Bernhard Schambeck, prezes BMW Startup Garage, który o roli start-upów będzie mówił podczas kongresu Impact Mobility rEVolution'18 w Katowicach. Budowa pojazdów autonomicznych i ich dopuszczenie do ruchu będą zaś jednymi z kluczowych zagadnień podejmowanych podczas tego wydarzenia.

Polska co prawda nie jest w czołówce światowych badań i testów nad CAD, ale to nie znaczy, że nic w tym kierunku nie robimy. W Jaworznie ma powstać specjalna strefa przeznaczona do testowania prototypów autonomicznych pojazdów, które miałyby zastosowanie w transporcie publicznym. Prototypy autobusów będą testowane na terenie zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jaworznie oraz na specjalnym obszarze testowym. Pojazdy mają się charakteryzować autonomicznością na poziomie co najmniej 3, co oznacza jazdę autonomiczną pod nadzorem człowieka. Program ma wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. O szczegółach programu będzie mówił podczas Impact Mobility rEVolution'18 prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora NCBR. - Planujemy, że testy prototypów odbędą się w Jaworznie pod koniec przyszłego roku – mówi Aleksander Nawrat.

Projektowanie i produkcja samochodów autonomicznych to nie tylko konieczność pokonania barier technicznych. To również poważne wyzwania etyczne. Zwraca na to uwagę David Fidalgo (Y Mobility), który podczas Impact poprowadzi jeden z paneli poświęcony właśnie zagadnieniom etycznym w programie CAD. Bo obok głosów entuzjastycznych w sprawie autonomicznych samochodów nie brakuje i krytycznych opinii, wskazujących, że nie można zdrowia i życia ludzi oddawać „w ręce” komputerów, kamer i czujników, że dopuszczalna jest tylko częściowa autonomizacja samochodów.

Część ekspertów wskazuje nawet, że właśnie z powodów etycznych nie dojdzie do powszechnego używania samochodów autonomicznych, gdyż władze państwowe nie będą chciały brać na siebie odpowiedzialności za „pozbawienie ludzi władzy nad samochodami”. Siła krytycznych głosów wzrosła zwłaszcza po pierwszym przypadku śmiertelnego potrącenia pieszego przez testowany pojazd CAD. W Arizonie wstrzymano nawet takie testy.

Dokąd zmierza ekosystem oparty o cyfrową i elektryczną rewolucję w transporcie i motoryzacji? Co obecnie jest na szczycie fali porywających wizji i skrupulatnych prognoz, mających redefiniować najbliższą przyszłość? Jest miejsce, gdzie można zobaczyć cały obraz nadchodzących zmian. To do Katowic, 12 i 13 września zjadą wszyscy kluczowi gracze z ekosystemu budującego nowe oblicze mobilności. Impact mobility rEVolution’18 to największy w Polsce kongres poświęcony mobilności, przemysłowi transportowemu i zaawansowanym technologiom. 400 firm, 200 start-upów i 150 mówców z całego świata, wśród nich liderzy z takich firm jak Volkswagen Financial Services, Volkswagen Group Polska, Volvo czy Nissan. Z pewnością nie powinno zabraknąć nazwisk czołowych postaci z polskiej sceny m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Gowina, ministra Mikołaja Wilda oraz przedstawicieli największych polskich spółek np. PLL LOT, Orlen, JSW, Tauron czy Grupy Azoty.

W agendzie Impact mobility rEVolution'18, dostępnej już na stronie wydarzenia, można zapoznać się z biogramami wybitnych speakerów z całego świata oraz tematami, które poruszą. Warto zarejestrować się dziś, bo liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły i formularz rejestracyjny: https://impactcee.com/mobilityrevolution/2018/