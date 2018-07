Autonomiczny pociąg dostarczył rudę żelaza

Pociąg autonomiczny należący do spółki górniczej Rio Tinto z sukcesem dostarczył transport rudy żelaza do portu Cape Lambert w Australii.

Musiał w tym celu pokonać 280-kilometrową trasę z kopalni w Tom Price - podał serwis The Next Web.

Transport obejmował 28 tys. ton rudy żelaza. Skład wagonów ciągnęły trzy lokomotywy. To druga tego rodzaju operacja, której podjęła się spółka Rio Tinto. Wcześniejszy pilotażowy przejazd pociągu autonomicznego należącego do tej firmy miał miejsce w październiku ubiegłego roku. Trasa przejazdu miała wówczas długość 100 km, pociąg jednak nie przewoził wówczas ani ładunku przemysłowego, ani pasażerów.

Serwis The Next Web ocenia, że autonomiczne pociągi mogą w przyszłości stać się doskonałym rozwiązaniem dla logistyki lądowej. Maszyny tego rodzaju operują w czterostopniowej skali autonomii, zbliżonej do tej, która towarzyszy samochodom samojezdnym.

Pierwszy stopień w skali umożliwia automatyzację kontroli prędkości pociągu i zatrzymuje skład, gdy prędkość zostanie przekroczona. Drugi stopień pozwala na zautomatyzowanie niektórych funkcji kontroli nad jazdą pociągu, takich jak np. zmiana toru, wstrzymanie bądź ruszenie składu z miejsca. Trzeci stopień z kolei zezwala na jazdę bez obecności maszynisty, jednak we współpracy z nadzorującym ruch pociągu pracownikiem bezpieczeństwa. Czwarty i najwyższy stopień w skali autonomicznej jazdy pociągów pozwala natomiast na w pełni samodzielne działanie lokomotywy, bez konieczności nadzoru ze strony człowieka.

Serwis The Next Web odnotowuje, że pierwsze trzy stopnie autonomii są już wykorzystywane w logistyce kolejowej w niektórych krajach. Państwa takie jak Niemcy, Kanada czy Francja opracowały już systemy przeznaczone do obsługi pociągów pasażerskich, nad podobnym rozwiązaniem pracuje również Londyn i spółka kontrolująca metro w Kopenhadze.

Zdaniem serwisu, pociągi autonomiczne są jednak zdecydowanie bardziej odpowiednim wynalazkiem dla celów logistyki towarowej. The Next Web podkreśla, że większość tego rodzaju maszyn nie jest wyposażana w systemy wykrywania przeszkód na trasie, a ich działanie obecnie zostało sprawdzone w warunkach prostej trasy bez ryzyka wystąpienia nagłej zmiany warunków jazdy bądź wtargnięcia na tory.

W przypadku przewozów pasażerskich pociągi będą musiały być zdaniem serwisu wyposażone również w system rozpoznawania stacji, a także odpowiednie rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Osiągnięcie najwyższego stopnia autonomii w przypadku przewozów kolejowych zdaniem The Next Web jest możliwe, jednakże będzie wymagało użycia zaawansowanej technologii rozpoznawania obrazów, jak i przetwarzania danych o wielu parametrach pociągu i warunkach jazdy.

Serwis zwrócił również uwagę na problemy wiążące się z automatyzacją pracy na kolei. Wraz z upowszechnieniem się autonomicznej logistyki kolejowej pracę może stracić wielu kolejarzy, jak i pracowników infrastruktury kolejowej.