Awizacja płatności - nowy trend w finansach czy chwilowa moda spowodowana nadpłynnością gotówki?

Analiza trendów transformacji cyfrowej

Stefan Karmaza, prezes zarządu firmy Vectio

Większość średnich i dużych przedsiębiorstw posiada wdrożone rozwiązania do obiegu dokumentów. W szczególności mówimy o systemach workflow, zapewniających akceptację i automatyzację dekretacji faktur kosztowych.

Natomiast niedawno pojawiła się koncepcja nie tylko procesowania faktur zdigitalizowanych (najczęściej otrzymywanych w postaci plików PDF na wskazaną skrzynkę mailową), ale również komunikacji zwrotnej do dostawcy/podwykonawcy przy okazji ww. procesu akceptacji.

Z punktu widzenia działu finansowo księgowego etap końcowy takiego procesowania oczywiście stanowi odpowiednie zaksięgowanie/zadekretowanie dokumentów w systemie informatycznym na konta księgowe, zgodne z planem kont przedsiębiorstwa. Przygotowanie przelewów, ich import i autoryzacja w ramach bankowości internetowej to praktycznie proceduralny formalizm w przypadku, gdy koszt został zaakceptowany na etapie procesowania faktur. Natomiast właśnie etap zautoryzowania przelewów to moment, który najbardziej interesuje dostawcę, czyli wystawcę faktury. Patrząc od strony dostawcy, usługa została wykonana, faktura została wystawiona i wysłana zgodnie z ustaleniami z klientem, pozostało tylko … otrzymać płatność. Właśnie w tym momencie pojawia się potrzeba informacji zwrotnej do dostawcy, czyli wysłanie mu uprzejmej wiadomości zawierającej informację, jakie faktury, na jaką kwotę, kiedy zostaną uregulowane – czyli proces zwany „awizacją płatności”. Z czysto technicznego punktu widzenia jest to bardzo prosty przepływ informacji:

Krok 1 - Dostawca/Podwykonawca realizuje usługę (lub dostawę towaru).

Krok 2 - Następuje potwierdzenie wykonania po stronie Zleceniodawcy.

Krok 3 - Dostawca/Podwykonawca wystawia fakturę zgodnie z ustaleniami.

Krok 4 - Dostawca/Podwykonawca wysyła fakturę w formie zdigitalizowanej (najczęściej PDF) lub inny format klasycznej faktury elektronicznej na wskazany adres skrzynki mailowej.

[Zleceniodawca procesuje fakturę w swoim systemie obiegu dokumentów / finansowo – księgowy, dokonuje akceptacji, dekretacji, przygotowuje przelewy.]

Dodatkowy Krok – Awizacja płatności:

Krok 5 – Zleceniodawca odsyła do swojego dostawcy/podwykonawcy wiadomość email zawierającą zbiorczą informację, jakie faktury, na jaką kwotę zostaną uregulowane w ramach następnego transferu.

Realnie jest to proces normalnej wymiany informacji biznesowej rozszerzony o jeden krok widoczny dla dostawcy/podwykonawcy.

Na uwagę zasługuję fakt, że coraz więcej dużych przedsiębiorstw wdraża podobny proces awizacji płatności. W szczególności w przypadku, gdy przedsiębiorstwo musi polegać na wielu dostawcach czy podwykonawcach i konkurować na rynku o względy każdego z nich. Bardzo dobrym przykładem jest branża transportowa, fotowoltaiczna, budowlana, czy każda inna gdzie mamy do czynienia z rzeszą małych, średnich podwykonawców, którzy prężnie się rozwijają i mogą praktycznie przebierać w zleceniach. W interesie „dużego gracza” jest, aby „mali gracze”, którzy realizują jego zlecenia (de facto realizują jego duże kontrakty), chętniej współpracowali z nim niż z konkurencją. W takich przypadkach, jeżeli warunki rynkowe gwarantują stosunkowo wyrównany poziom marż, to jedną z przewag konkurencyjnych może być otwarte informowanie swoich dostawców czy podwykonawców, które konkretnie faktury, kiedy zostaną zapłacone. Takie podejście zwiększa wiarygodność przedsiębiorstwa na rynku, na którym działa nie tylko wśród potencjalnych podwykonawców, ale również wśród klientów. Organizacja, która wdrożyła proces awizacji płatności, może to wykorzystać jako swój atut, rywalizując o duży kontrakt ze swoimi bezpośrednimi konkurentami.

Tak więc plusy wdrożenia procesu awizacji płatności to:

1.Dla Działu Zakupów: „Nie musicie się martwić czy faktura będzie zapłacona na czas – u nas jest to proces zautomatyzowany, więc nie zastanawiamy się, komu płacimy, a komu nie”. Czyli większa wiarygodność i argument, aby dostawcy/podwykonawcy wybierali zlecenia od przedsiębiorstwa, które wdrożyło proces awizacji płatności.

2.Dla Działu Finansowo Księgowego - nie jest obciążany pytaniami od Dostawców czy Działu Zakupów „Czy faktura dotarła, czy została zaksięgowana, kiedy zostanie zapłacona”.

3.Dla Działu Handlowego: „Mamy na tyle stabilną sytuację finansową, że proces awizacji płatności jest w pełni zautomatyzowany, a więc jesteśmy wiarygodnym partnerem finansowym, zarówno dla naszych dostawców, jak i klientów”. Czyli większa wiarygodność przed klientami.

Czy jest to nowy trend, czy chwilowa moda spowodowana nadpłynnością gotówki? Na pewno jest to bardzo dobra praktyka, która stawia przedsiębiorstwo w zupełnie innej lidze, jeżeli chodzi o transformację cyfrową. Zarówno technicznie – ponieważ odciąża wewnętrzne działy, ale również wizerunkowo, ponieważ zwiększa transparentność przedsiębiorstwa. Wszystko wskazuje na to, że jest to pozytywny trend, który będzie się umacniał, szczególnie wśród przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać w dynamiczny sposób, zwiększając swoją przewagę konkurencyjną.