Aż 75 mld zł przeznaczy PFR na pomoc małym i średnim firmom

Spodziewam się, że być może nawet połowa naszych klientów z sektora MSP złoży wnioski o subwencje z PFR — mówi Kinga Zacharjasz, dyrektor zarządzająca Pionu Rozwoju Produktów, Strategii i Decyzji Kredytowych MSP w Banku BNP Paribas.

75 mld zł — taką kwotą PFR zamierza wesprzeć, za pośrednictwem banków, sektor MŚP. Kto będzie mógł skorzystać z tej subwencji?

Zobacz więcej Jako bank będziemy nie tylko przekaźnikiem wniosków i instytucją udostępniającą narzędzia do dystrybucji subwencji. Zamierzamy aktywnie wspierać całą gospodarkę i naszych klientów. Chcemy być dla przedsiębiorców partnerem, który pomaga im przechodzić przez kryzys — mówi Kinga Zacharjasz, dyrektor zarządzająca Pionu Rozwoju Produktów, Strategii i Decyzji kredytowych MSP w Banku BNP Paribas. [FOT. ARC]

Program PFR jest wydarzeniem bez precedensu — istotnym elementem wsparcia polskich przedsiębiorców w utrzymywaniu zatrudnienia. Będzie miał skutki nie tylko ekonomiczne, niezwykle ważny jest jego wymiar społeczny. To kolejny element tarczy, w którym jako sektor bankowy połączyliśmy siły z instytucjami rządowymi i nadzorczymi. Program jest adresowany do mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw, czyli zatrudniających w pierwszym przypadku do dziewięciu osób i o przychodach do 2 mln EUR, a w drugim do 249 pracowników i przychodach do 50 mln EUR. Aby móc skorzystać z subwencji, firma musi wykazać przynajmniej 25-procentowy spadek przychodów spowodowany wpływem pandemii COVID-9.

W jaki sposób ma to wykazać?

Spadek sprzedaży obliczamy albo porównując przychody miesiąc do miesiąca z dowolnego okresu po 1 lutego 2020 r., albo porównując dany miesiąc do analogicznego z poprzedniego roku.

Na pomoc jakiej wysokości można liczyć i od czego ona zależy?

Punktem wyjścia jest spełnienie kryterium minimum 25-procentowego spadku przychodu. Wysokość wsparcia jest inaczej obliczana dla firm mikro, a inaczej dla małych i średnich. W przypadku mikro zależy od tak zwanej wartości bazowej oraz od liczby zatrudnianych osób i jest obliczana kwotowo na etat. W przypadku MŚP nie jest istotne, ilu pracowników zatrudnia firma. Wysokość subwencji zależy od wielkości spadku przychodu i występują tu różne progi. Jeśli spadek wyniósł 0— 25 proc., firma nie może ubiegać się o wsparcie. Dla spadków 25 proc., 50 proc. i 75 proc. mówimy odpowiednio o kwotach subwencji w wysokości 4 proc., 6 proc. i 8 proc. przychodów.

Jak wystąpić o te środki i jaka jest rola banków przy wdrażaniu tarczy?

Często sposób obsługi tego program porównuje się do 500+. Banki również w tym przypadku są pośrednikiem i dystrybutorem. Udostępniają swoje systemy bankowości elektronicznej do składania wniosków do PFR. Logując się do swojej bankowości elektronicznej, klient znajdzie wniosek, wypełni go i podpisze umowę subwencji. My prześlemy go do PFR. Z systemu przedsiębiorca dowie się również, czy dostał wsparcie i jakiej wysokości — tzn. takiej, o jaką występował czy niższej. Wnioski są skonstruowane tak, by proces był możliwie najprostszy. Trzeba w nich podać informacje o przychodach i ich spadku, a także o poziomie zatrudnienia. Zatem warunkiem jest dostęp do bankowości elektronicznej.

Czy wniosek może złożyć przedsiębiorca, który zalega np. ze składkami do ZUS lub urzędu skarbowego?

Warunkiem przyznania subwencji jest nieposiadanie zaległości w składkach ZUS i podatkowych na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień przyznania finansowania.

Czy korzystając z tego wsparcia, przedsiębiorca może się ubiegać o inne dostępne formy pomocy, np. w rządowej tarczy finansowej?

Elementy tarczy są komplementarne. Dlatego przedsiębiorca, ubiegając się o subwencję PFR, może równocześnie występować o inne elementy pomocy takie jak zawieszenie rat kredytowych w banku lub o objęcie kredytu gwarancją de minimis BGK. Spodziewamy się, że wielu przedsiębiorców połączy te formy pomocy.

Kiedy przedsiębiorca będzie musiał rozpocząć spłatę tej subwencji i jakie warunki musi spełnić, by spłacić jedynie 25 proc. jej wysokości i aby reszta została mu umorzona?

Firmy zarówno mikro, jak i MSP będą po spełnieniu warunków mogły zatrzymać kwotę 75 proc. i jedynie zwrócić 25 proc. subwencji. Spłata rozpoczyna się po 12 miesiącach. Całość kwoty do spłaty może być rozłożona maksymalnie na 24 miesiące. W przypadku firm mikro warunkiem zatrzymania 75 proc. jest utrzymanie stanu zatrudnienia z dnia składania wniosku o subwencję. Jeśli stan zatrudnienia uległ zmniejszeniu, to kwota do zwrotu będzie obliczana proporcjonalnie do spadku zatrudnienia. W przypadku MSP oprócz utrzymania zatrudnienia istotne jest również to, czy w ciągu 12 miesięcy firma wykazała stratę. Jej wysokość będzie także brana pod uwagę przy wyliczaniu kwoty do zwrotu. Może być ona zatem wyższa niż 25 proc. W obu przypadkach— mikro i MŚP warunkiem zatrzymania subwencji jest niezaprzestanie działalności w ciągu 12 miesięcy.

Jaką rolę przy dystrybucji pomocy widzi dla siebie BNP Paribas?

Jako bank będziemy nie tylko przekaźnikiem wniosków i instytucją udostępniającą narzędzia do dystrybucji subwencji. Zamierzamy aktywnie wspierać całą gospodarkę i naszych klientów. Chcemy być dla przedsiębiorców partnerem, który pomaga im przechodzić przez kryzys. Mamy obecnie 30 tys. klientów z sektora MŚP. Po kilku tygodniach od wybuchu pandemii i wyhamowania gospodarki widzimy duży wzrost zainteresowania wszelkimi formami pomocy. Przedsiębiorcy zadają nam mnóstwo pytań. Na bieżąco obsługujemy moratoria kredytowe, w trybie uproszczonym zawieszamy do trzech rat kredytów. Mamy dobry obraz sytuacji, w której znaleźli się nasi klienci. Dlatego spodziewam się, że być może nawet połowa z nich złoży wnioski o subwencje, choć niekoniecznie wszystkie w pierwszym okresie. Być może część będzie jeszcze chciała zaczekać na wyniki finansowe kwietnia lub maja, bo im większy spadek przychodów, tym wyższa kwota subwencji.

Rozmawiała: Beata Tomaszkiewicz

