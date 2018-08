Azoty: Siedem podmiotów w drugiej fazie przetargu na blok węglowy w Puławach

Siedmiu chętnych bierze udział w drugiej fazie przetargu na budowę bloku na węgiel kamienny w zakładach azotowych w Puławach - poinformowała w czwartek Grupa Azoty Puławy. Spółka podtrzymuje, że postępowanie będzie rozstrzygnięte w 2018 r., a sam blok ruszy w 2021 r.

Jak podkreśliła Grupa Azoty Puławy - spółka wchodząca w skład Grupy Azoty, po dokonanej ocenie firm pod kątem wymogów technicznych, finansowych i formalno-prawnych, w drugim etapie przetargu na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji bierze udział siedem firm i konsorcjów, wśród których są światowi liderzy branży energetycznej z takich krajów, jak m.in. USA, Korea Południowa, Chiny, Japonia czy Czechy.



Są to: konsorcjum Doosan Heavy Industries & Construction-Budimex, Elektrobudowa i Unis Power, GE Power, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, konsorcjum Polimex Mostostal, Polimex Energetyka oraz SSB ENERGY, POWERCHINA Nuclear Engineering oraz konsorcjum Rafako - Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa. Przetarg przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakończy się w IV kwartale 2018 r. - zaznaczyła spółka.



Blok energetyczny na węgiel kamienny o mocy 100 MWe ma powstać na terenie zakładowej elektrociepłowni w Puławach. Jego koszt jest szacowany na 890 mln zł. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na grudzień 2018 r., zakończenie na IV kwartał 2021 r., a rozpoczęcie regularnej eksploatacji - do końca 2021 r.



"Nowy blok węglowy w Puławach jest kluczowym projektem, który ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla naszych przyszłych inwestycji nawozowo-chemicznych. Cieszy nas zainteresowanie jego realizacją ze strony światowych liderów branży energetycznej" - powiedział prezes Grupy Azoty Puławy Krzysztof Bednarz. Jego zdaniem eksploatacja bloku doprowadzi do zacieśnienia współpracy z kopalnią Bogdanka oraz do wykorzystania synergii płynącej ze współpracy, stając się kołem zamachowym rozwoju całego regionu lubelskiego.



Prezes Elektrowni Puławy Julian Krawczyński podkreślił, że w Puławach planowany jest blok ciepłowniczo-kondensacyjny z kotłem pyłowym węglowym o mocy nominalnej do 300 MWt, z zamkniętym układem chłodzenia. Inwestycja spełni unijne normy emisji zgodne z tzw. konkluzjami BAT – zaznaczył. Kocioł ma mieć zintegrowaną instalację SCR dla redukcji tlenków azotu i układ odsiarczania spalin.



Grupa Azoty Puławy to jedyny w Polsce i trzeci w Europie producent melaminy, stosowanej w przemyśle meblarskim i budowlanym, znaczący producent kaprolaktamu i jedyny w Polsce producent nadtlenku wodoru.



W elektrowni puławskich zakładów planowano budowę bloku klasy 400 MWe na gaz. Wydano już pozwolenie na budowę, oferty w przetargu złożyły Siemens i GE. Budżet inwestora określono na 1,12 mld zł. Wiosną 2017 r. Grupa Azoty podjęła jednak decyzję o rezygnacji z tej inwestycji i wybudowaniu znacznie mniejszej jednostki wytwórczej na węgiel. Spółka argumentowała, że decyzję podjęto na podstawie analiz efektywności i opłacalności, które wykazały brak efektywności ekonomicznej źródła na gaz.