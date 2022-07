Badanie: 90 proc. spółek z WIG20 inwestuje w OZE lub korzysta z zielonej energii

Luneos w czerwcu i lipcu 2022 r. poddała analizie raporty niefinansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności za 2021 r. spółek, poszukując w nich odniesień do energii odnawialnej. Spółka była zaliczana do grupy korzystającej lub inwestującej w OZE, gdy podawała ile procent energii zużywanej w przedsiębiorstwie było generowanych we własnych instalacjach fotowoltaicznych, jaki procent stanowiła zielona energia zakupiona od zewnętrznych podmiotów, jakie są plany inwestycyjne spółki w obszarze OZE, itp.

Z analizy wynika, że w OZE 90 proc. spółek z WIG20 inwestuje w OZE lub korzysta z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, np. poprzez zakup certyfikowanej energii. W przypadku spółek z mWIG40 wskaźnik ten wyniósł 65 proc., a dla spółek z sWIG80 - 59 proc.

Na dalszym etapie analizy raportów Luneos skupił się tylko na działaniach i planach związanych z własnymi mocami pochodzącymi z OZE, czyli czy przedsiębiorstwa posiadają lub planują podjąć inwestycje we własną energię pochodzącą z fotowoltaiki lub farm wiatrowych. Rezultaty wykazały, że 50 proc. spółek z WIG20, 40 proc. spółek z mWIG40 i 26 proc. spółek z sWIG80 planuje inwestycje we własną energię z OZE, albo już w nią inwestuje.

"Analiza pokazuje, że transformacja energetyczna sprawniej odbywa się w największych spółkach, niż w mniejszych podmiotach" - ocenił współzałożyciel i wiceprezes Luneos Michał Kozłowski. Dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, małe i średnie firmy z polskiego rynku kapitałowego powinny w 2022 r., jak i w kolejnych latach, przyspieszyć odchodzenie od coraz droższej energii pochodzącej z węgla na rzecz tej wytwarzanej z OZE. Dzięki temu zyskają większą niezależność energetyczną i zmniejszą niepewność, która im towarzyszy w związku z kryzysem energetycznym, z jakim zmaga się europejska gospodarka – dodał Kozłowski.

Rok 2022 to czas znacznych podwyżek cen za energię elektryczną, a spółki z polskiego rynku kapitałowego coraz bardziej doświadczają negatywnego wpływu wzrostu cen energii na swoją działalność i uzyskiwane marże - wskazuje z kolei prezes i współzałożyciel Luneos Zbigniew Prokopowicz.

"Perspektywy dla cen energii ciągle się pogarszają i tak naprawdę nie wiadomo, jakich poziomów cenowych mogą spodziewać się polscy przedsiębiorcy w najbliższych latach. Jest tak przede wszystkim z powodu wojny za naszą wschodnią granicą, pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Europie, braku surowców jak gaz, czy węgiel a także rosnącej inflacji" – ocenia Prokopowicz

Jak dodaje, alternatywą dla energii pochodzącej z brakującego dziś węgla, którą można wdrożyć w dość krótkim czasie, są OZE. Co więcej, już od kilku lat koszt wytworzenia energii z OZE jest znacznie niższy niż koszt wytworzenia jej z paliw kopalnych, a do tego zapewnia ona firmom niezależność energetyczną. Dlatego tak ważna dla spółek z GPW jest szybka transformacja energetyczna - podkreślił Prokopowicz.

