Baildonit na sprzedaż

Węgliki Spiekane BAILDONIT Sp. z o.o. poszukuje inwestora strategicznego, który wykupi majątek, technologię oraz patenty należące do spółki i uratuje jedną z najstarszych polskich firm z segmentu zbrojeniowego

Transakcja opiewać ma na kwotę 6 mln zł i przebiegać będzie w procedurze pre-pack, co gwarantuje kupującemu przejęcie wszystkich aktywów, pracowników i pozwoli na utrzymanie funkcjonowania firmy bez przerw produkcyjnych. Dodatkowe nakłady finansowe w wysokości 2 mln zł pozwolą spółce na zakup surowców, ustabilizowanie swojej sytuacji rynkowej i obsługę utraconych klientów. Baildonit jest jedyną firmą w Polsce zaopatrującą rynek zbrojeniowy w węgliki spiekane. Oznacza to, że wraz z pomocą nowego inwestora będzie w stanie w ciągu kilku miesięcy odbudować pozycję rynkową oraz wejść na rynki zagraniczne, takie jak Indie, Malezja, Singapur czy Egipt. Opracowany przez zarząd spółki nowy biznesplan pozwala na zwrot poniesionych przez nowego właściciela nakładów finansowych w ciągu dwóch lat, a szacowane zyski do 2024 r. będą przekraczały 10 mln zł.