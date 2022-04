Bałtyk szansą dla polskiej energetyki morskiej

Rząd zakłada, że do 2040 r. około 50 proc. energii w Polsce będzie pochodziło z OZE. Jaka będzie rola Lotos Petrobaltic w tej transformacji?

Lotos Petrobaltic jeszcze na etapie przygotowywania ustawy dotyczącej offshore był konsultantem w pracach legislacyjnych. W tamtym momencie zrozumieliśmy, że jest to dla naszej firmy szansa na przejście z branży ropy i gazu w stronę morskiej energii wiatrowej. Dziś wchodzimy w fazę realizacji pierwszych zadań z tego zakresu. Chcemy pełnić funkcję firmy, która zabezpieczy logistykę serwisową dla morskich farm wiatrowych. Nie wykluczam też, że uda nam się w kolejnej fazie budowy wystąpić również jako partner instalacyjny.

Będzie to wymagało przekształcenia waszej spółki i rozszerzenia jej działalności. W jakich kierunkach i na czym będzie to polegać?

Jesteśmy w trakcie połączenia z PKN Orlen. W tym koncernie multienergetycznym mamy wyznaczone zadanie gromadzenia kompetencji w zakresie morskiej logistyki. Nadal będziemy prowadzili swoją główną działalność, czyli poszukiwanie i wydobycie węglowodorów, natomiast rozszerzymy ją o podstawienie jednostek serwisowych, które będą obsługiwały farmy wiatrowe dla PKN Orlen oraz Polskiej Grupy Energetycznej. Jesteśmy w trakcie wyboru partnera strategicznego, z którym zamierzamy zbudować te statki instalacyjne, co pozwoli nam przejść do zupełnie innej ligi, jeśli chodzi o zaangażowanie w morską energetykę wiatrową. Takiego partnera zamierzamy wybrać do końca pierwszego półrocza tego roku.

Ostatnio głównym tematem w związku z OZE, zwłaszcza jeśli chodzi o Bałtyk, był wiatr. Tymczasem ostatnia sytuacja geopolityczna spowodowała, że powrócił temat węglowodorów…

W ostatnich dwóch latach węglowodory przestały być trendem, jeśli chodzi o działalność gospodarczą. Dlatego nasz pomysł sprzed trzech lat na przekształcenie firmy miał nowe, bardziej aktualne znaczenie, jeśli chodzi o konstrukcję koncernu multienergetycznego. W ostatnich miesiącach, szczególnie patrząc na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, zainteresowanie węglowodorami znacząco wzrosło. Nasza siostrzana spółka przyspieszyła kwestie zagospodarowania złóż gazowych B4 i B6 na Bałtyku – przypomnę, że jest to zasób około 5 mld m sześc. gazu. Dlatego również tam widzimy swoją rolę w zagospodarowaniu złóż i prowadzeniu działalności operacyjnej. Jesteśmy jednak zobowiązani do tego, by wypełnić wszystkie zobowiązania koncesyjne, które mamy wobec Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Na przełomie 2022 i 2023 r. będziemy kontynuowali prace poszukiwawcze i rozpoznawcze na obiektach, które już od wielu lat mamy zinwentaryzowane. Znajduje to większe zrozumienie u naszego inwestora, bo węglowodory stają się dzisiaj mniej passé niż w ubiegłym roku.