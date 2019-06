Banaś o zadaniach MF: projekt budżetu i dalsze uszczelnienie podatków

Przygotowanie założeń i projektu przyszłorocznego budżetu, dalsze uszczelnienie systemu podatkowego i kolejne ułatwienia dla podatników, to według ministra finansów Mariana Banasia plany jego resortu na najbliższe miesiące.

"Do końca lipca przedstawimy na Radzie Ministrów gotowe założenia i cały budżet, który następnie zostanie skierowany do Sejmu" - powiedział w środę Banaś w radiu Wnet.



Jak dodał, w 2019 r. Ministerstwo Finansów zakłada wzrost PKB na poziomie 4 proc., a prognoza na 2020 r. to 3,7 proc. Jak stwierdził minister, przewiduje się na przyszły rok stosunkowo wysoki wzrost w porównaniu do innych krajów UE. Zaznaczył, że w planach budżetowych jest już uwzględniony podatek od sprzedaży detalicznej. Jego zdaniem zacznie on być pobierany "w najbliższych miesiącach".



Wśród innych priorytetowych zadań Banaś wymienił działania "w kierunku dalszego uszczelnienia systemu podatkowego" oraz dalsze ułatwienia dla podatników. "Jednym z głównych założeń, oprócz stabilności finansów publicznych, jest wychodzenie na przeciw przedsiębiorcom, aby stwarzać dla nich warunki, aby mogli się lepiej rozwijać, czuli się bezpieczniej, nie wyjeżdżali za granicę" - mówił minister finansów.



Jako jedno z tych ułatwień Banaś wymienił plan zwolnienia z podatku PIT osób do 26. roku życia. "To spowoduje, że na pewno będą się mogli lepiej odnaleźć na rynku. Jest to też element zachęcania tych ludzi, aby nie wyjeżdżali za granicę, ale wiązali przyszłość z naszym krajem" - stwierdził minister.