Banaś: to pierwsza od ponad 10 lat realna obniżka PIT-u

To pierwsza od ponad 10 lat istotna i realna obniżka podatku PIT - ocenił szef resortu finansów Marian Banaś komentując rządowy projekt noweli ustawy m.in. obniżający PIT z 18 do 17 proc., który w piątek wpłynął do Sejmu.

"Projekt ustawy, który dzisiaj wpłynął do Sejmu zakłada obniżenie PIT z 18 do 17 proc. oraz ponad dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Dzięki wprowadzeniu tych zmian około 25 milionów Polaków będzie zarabiać więcej. To pierwsza od ponad 10 lat istotna i realna obniżka podatku PIT" - napisał w piątek na Twitterze Banaś.



Do Sejmu wpłynął w piątek rządowy projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakłada m.in. obniżenie PIT z 18 do 17 proc. oraz co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Przewidziane w nim rozwiązania mają wejść w życie 1 października br.



W tym roku zmiany będą kosztować finanse publiczne ok. 2,7 mld zł, w kolejnych latach ok. 9,7 mld zł. Projekt, przyjęty przez rząd 16 lipca jest jednym z elementów tzw. piątki PiS.