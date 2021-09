Bank centralny Korei Południowej mianuje doktora ekonomii nowym członkiem zarządu

Bank centralny Korei Południowej nominował w środę ekonomistę z doświadczeniem w polityce makroekonomicznej członkiem siedmioosobowego zarządu banku.

Park Ki-young zastąpi Koh Seung-beoma, który opuścił zarząd na początku sierpnia, aby stanąć na czele organu regulacyjnego Financial Services Commission. Park będzie pełnił swoją funkcję do 20 kwietnia 2023 r., kiedy to miała zakończyć się kadencja Koh.

Nominacja następuje w momencie, gdy bank ogranicza swoje bodźce z czasów pandemii, w miarę jak narasta presja cenowa, a decydenci obawiają się, że zadłużenie gospodarstw domowych może stać się niezrównoważone, szkodząc sile nabywczej ludzi i długoterminowemu wzrostowi.

– Ostatnie prace Park'a dotyczą zmian klimatycznych, text-mining, które są przedmiotem zainteresowania banku, jak również badań nad pomysłami politycznymi. Analizował on również protokoły banku ze spotkań politycznych przy użyciu eksploracji danych i badał zadłużenie gospodarstw domowych, wśród innych (zagadnień) – powiedział po ogłoszeniu nominacji urzędnik BOK.