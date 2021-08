Bank centralny Węgier redukuje zakupy obligacji

Bank centralny Węgier zdecydował się dodatkowo zaostrzyć politykę monetarną po dokonaniu trzeciej podwyżki stóp w ciągu trzech miesięcy.

We wtorek bank centralny Węgier podwyższył główną stopę o 30 pkt. bazowych do 1,5 proc., najwyższego poziomu w Unii Europejskiej. Dodatkowo ogłosił rozpoczęcie redukcji zakupów obligacji na rynku. Początkowo z 60 mld HUF przeznaczanych na ten cel co tydzień do 50 mld HUF. Zastrzegł, że może podwyższyć kwotę jeśli otoczenie rynkowe będzie tego wymagać. Bank centralny zadeklarował, że redukcja zakupów obligacji będzie odbywać się stopniowo.