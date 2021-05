Bank inwestycyjny napędził zyski Societe Generale

Zyski francuskiego banku w pierwszym kwartale roku okazały się wyższe od oczekiwań. To zasługa boomu na rynku akcji i banku inwestycyjnego, który osiągnął najlepsze wyniki od sześciu lat, pisze Reuters.

W pierwszym kwartale przychody Societe Generale z obrotu akcjami wzrosły rok do roku z 9 do ​​851 mln euro. Pomogło to francuskiemu pożyczkodawcy w osiągnięciu zysku netto w wysokości 814 mln euro, czyli 0,79 euro na akcję. To o 0,56 euro więcej niż prognozowali analitycy. W analogicznym okresie 2020 roku była to strata w wysokości 326 mln euro.

Pod presją zwiększenia rentowności dyrektor generalny SocGen Frederic Oudea przyspieszył trwający od 2018 roku przegląd biznesów banków. Firma wycofała się z krajów Europy Środokowo-Wschodniej, w tym z Polski. Ograniczyła także niektóre rodzaje działalności w zakresie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

Szef bankowości inwestycyjnej SocGen, Sławomir Krupa, powiedział, że odbicie w obrotach akcjami nie wpłynie na przegląd tych jednostek, ponieważ pożyczkodawca chce obniżyć profil ryzyka swoich produktów strukturyzowanych. Szczegółowe informacje mają zostać podane 10 maja.

Po publikacji wyników kwartalnych akcje trzeciego co do wielkości banku we Francji podskoczyły o 6,6 proc. do najwyższego poziomu od początku pandemii koronawirusa.