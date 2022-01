Bank Japonii utrzymał poziom stóp, podwyższył oczekiwania inflacyjne

Bank Japonii utrzymał benchmarkową stopę procentową na poziomie -0,1 proc. w przypadku stawki krótkoterminowej. Zobowiązał się przy tym ustawiać stopy długoterminowe w okolicach „zera”.

BOJ spodziewa się, że presja inflacyjna zostanie utrzymana, choć podkreśla, że jej główne powody wynikają nie z krajowych czynników, a globalnych. Podwyższył swoją projekcję inflacji na rok finansowy rozpoczynający się w kwietniu do 1,1 proc. z 0,9 proc. dotychczas. Nieznacznie podwyższył też prognozę inflacji na rok fiskalny 2023 do 1,1 z 1,0 proc. To jednak nadal bardzo odległe wartości od celu BOJ na poziomie 2 proc., niemniej jednak, to pierwsza korekta w górę od 2014 r.

Ryzyka cen są generalnie zrównoważone – stwierdził BOJ. Również w tym przypadku ocena została podwyższona, gdyż w projekcji z października 2021 r. twierdzono, że ryzyko jest przesunięte w dół.

W ocenie banku centralnego, „…oczekiwania inflacyjne umiarkowanie rosną”, Instytucja ostrzegła jednak przed ryzykiem, że podwyżki cen mogą nastąpić szybciej niż oczekiwano, jeśli światowe ceny surowców pozostaną wysokie.

BOJ obniżył swoje prognozy wzrostu gospodarczego na rok kończący się w marcu z 3,4 do 2.8 proc. uzasadniając to negatywnym wpływem wynikającym z ograniczenia aktywności podczas walki z pandemią, co osłabia konsumpcję i wpływa na łańcuchy dostaw, uderzając w produkcję.

W górę poszła za to prognoza wzrostu na kolejny rok fiskalny. Zweryfikowano ją do 3,8 proc. z 2,9 proc. prognozowanych w październiku.