Bank Japonii utrzymał ultra niskie stopy, ale uelastycznił kontrolę krzywej rentowności

Bank Japonii zdecydował w piątek o utrzymaniu ultra niskiej stopy procentowej. Podjął jednak kroki, aby uelastycznić politykę kontroli krzywej rentowności. Reakcją rynku jest umocnienie jena wobec dolara, wynika z informacji przekazanych przez Reutersa.

Po dwudniowym posiedzeniu bank centralny Japonii poinformował, że główna stopa procentowa nadal wynosi minus 0,1 proc., a rentowność obligacji 10-letnich Japonii będzie utrzymywana w pobliżu zera procent z możliwym zakresem odchyłek do 0,5 proc. w każdą stronę. Bank Japonii zaznaczył jednak, że należy to traktować jako raczej „zakres odniesienia” niż „sztywne granice”. Ogłosił również, że będzie skupował obligacje 10-letnie Japonii z rentownością 1 proc., a nie jak dotychczas 0,5 proc.

Decyzja Banku Japonii zwiększyła wahania kursu jena. Obecnie umacnia się o 0,8 proc. do 138,37 za dolara. Przed komunikatem słabł nawet o ponad 1 proc. Rentowności obligacji 10-letnich Japonii rośnie o ok 11,5 pkt. bazowego do 0,556 proc.

- Mam wrażenie, że ukrytą motywacją Banku Japonii jest wpływ na kurs wymiany, bo zbyt rygorystyczne prowadzenie kontroli krzywej rentowności mogło przyczyniać się do niepożądanego słabnięcia jena w przyszłości – powiedział Bloombergowi Kazuo Momma, były asysten szefa banku centralnego Japonii, a obecnie ekonomista w Mizuho Research and Technologies. – Bank Japonii nie chce powtórzyć błędów które zrobił w ubiegłym roku, więc w obecnym będzie bardziej elastyczny – dodał.