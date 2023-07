Bank Japonii wywołał wzrost rentowności obligacji państw strefy euro

Ogłoszenie w piątek przez Bank Japonii poluzowania kontroli krzywej rentowności spowodowało wzrost rentowności obligacji państw strefy euro, informuje Reuters.

Decyzja banku centralnego Japonii spowodowała wzrost rentowności obligacji tego kraju najwyżej od 9 lat. Zareagował na nią również europejski rynek obligacji. Rentowność obligacji 10-letnich Niemiec rośnie obecnie o 7 pkt. bazowych do 2,54 proc. Wcześniej w piątek dochodziła nawet do 2,57 proc. Rentowność analogicznych papierów Francji rośnie o 8 pkt. bazowych do 3,069 proc. Wcześniej dochodziła do 3,11 proc.

Reuters przypomina, że japońscy inwestorzy, zmuszeni m.in. przez ultra niskie stopy procentowe w kraju, posiadają znaczącą część zagranicznych obligacji. Są obawy, że podwyższenie rentowności obligacji w Japonii może ich skłonić do repatriacji co najmniej części kapitału, co oznaczałoby sprzedaż zagranicznych papierów. Analitycy Commerzbanku oszacowali, że na koniec 2022 roku japońscy inwestorzy mieli po ok. 60 mld EUR w długoterminowych obligacjach Niemiec i Holandii i ponad 160 mld EUR w analogicznych papierach Francji.