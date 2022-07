Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W II kwartale 2022 r. strata netto Banku Millennium wyniosła 140,3 mln zł, wobec 200 mln zł w analogicznym okresie 2021 r.

Wynik odsetkowy banku zwiększył się o 80 proc. do 1,18 mld zł, wynik z prowizji spadł o 1,5 proc. do 206 mln zł, a koszty ogółem podskoczyły o 79 proc. do 677 mln zł.