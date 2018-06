Bank Ochrony Środowiska liderem finansowania programu Czyste Powietrze

Czyste powietrze nad Polską to priorytetowe zadanie rządu Premiera Mateusza Morawieckiego.

Zła jakość powietrza jest obecnie jednym z poważniejszych problemów społecznych naszego kraju. Głównym źródłem smogu, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, są domowe piece zasilane paliwem niskiej jakości. Doświadczenia samorządów wskazują, że dotychczasowe działania, nawet dofinansowanie wymiany pieców, nie gwarantowały likwidacji smogu. Nadal jego przyczyną jest spalanie śmieci i paliw niskiej jakości. Wynika to nie tylko ze złej sytuacji materialnej mieszkańców, ale także z braku świadomości konsekwencji wyboru najtańszych materiałów paliwowych.

Pieniądze i edukacja

Analizy Instytutu Badań Strukturalnych potwierdzają, że w Polsce ubóstwem energetycznym dotkniętych jest około 4,6 mln mieszkańców. Osób tych nie stać na zakup nowych urządzeń grzewczych czy opłacenie działań poprawiających termoizolacyjność budynków. Rozwiązaniem dla ich domostw jest finansowanie tych kosztownych inwestycji poprzez wsparcie dotacyjne z krajowych, jak również unijnych funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska.

Przed samorządami stoją zatem zadania polegające nie tylko na pozyskaniu źródeł finansowania czy obsłudze procesu inwestycyjnego, ale przede wszystkim na zaktywizowaniu obywateli do wspólnego pokonywania problemu (w kierunku poprawy jakości powietrza), poprzez szeroką edukację społeczeństwa. Bank Ochrony Środowiska od lat promuje korzyści z rozwiązań proekologicznych, w tym także do ochrony czystego powietrza. Przekonuje klientów,że do termomodernizacji należy podchodzić kompleksowo, uwzględniając izolację, stolarkę okienną i drzwiową oraz systemy wentylacyjne. Wówczas jedynie zapotrzebowanie energetyczne budynku wyraźnie spadnie, co przełoży się w kolejnych latach na niższe koszty ogrzewania.

Koalicja na rzecz powietrza

Walka ze smogiem jest trudna i bardzo kosztowna. Dlatego rząd potrzebuje do niej silnych partnerów, którzy mają bogate doświadczenie w realizacji zarówno ważnych projektów gospodarczych, jak i służących ekologii. Stąd inicjatywa uruchomienia priorytetowego Programu Czyste Powietrze, w sprawie którego 7 czerwca 2018 r. zawarły porozumienie Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska.

— Od 1991 do końca 2017 r., przy wsparciu finansowym BOŚ, zrealizowanoinwestycje z dziedziny ochrony atmosfery, o łącznej wartości ponad 37 mld zł. Ochrona atmosfery stanowi ponad 68 proc. kwoty udzielonych kredytów proekologicznych banku — mówi Bogusław Białowąs, prezes BOŚ.

W swojej ponad 27-letniej historii udzieliliśmy prawie 800 mln zł kredytów na termomodernizację z premią z Funduszu Termomodernizacji BGK. Obecnie rozwijamy ofertę we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach której osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mogą ubiegać się o kredyty z dopłatami do kapitału lub odsetek na zadania „antysmogowe”— dodaje Bogusław Białowąs.

Podstawowym celem nowego Programu Czyste Powietrze jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego, poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk — źródeł ciepła. Program będzie realizowany przez najbliższych 10 lat, do 2029 r., a łączna kwota na działania związane z jego założeniami wynosi ponad 100 mld zł. 63 mld stanowić będą bezzwrotne dotacje, a około 40 mld — pożyczki.

Z unijnym wsparciem

Finansowanie Programu pochodzić będzie ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz ze środków europejskich nowej perspektywy finansowej. Minimalny koszt realizowanego projektu to 7 tys. zł. Właściciele domów, których dochody są najniższe, otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu. Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat, z preferencyjnym oprocentowaniem, które aktualnie wynosi 2,4 proc. Poprzez dotacje i powiązany system ulg podatkowych, program umożliwi realizację prac termomodernizacyjnych również najuboższym rodzinom i przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego. Szacuje się, że w trakcie jego trwania efektywność energetyczną poprawni nawet do 4 mln domów jednorodzinnych.

— To historyczny projekt, a partnerstwo BOŚ jest ogromnym wyróżnieniem dla banku i docenieniem jego doświadczenia oraz osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska. Jesteśmy jedynym bankiem w Polsce o unikalnych kompetencjach, dysponującym kadrą inżynierów ekologii, wspierających wszystkie finansowane przez BOŚ projekty. Bazując na rzetelnej wiedzy i praktyce zdobywanej przez lata w tej dziedzinie, będziemy aktywnie wspierać program Czyste Powietrze. Już dziś uruchomiliśmy specjalną ekolinię, w której pod numerem 22 5 433 433 można uzyskać informacje na temat warunków i możliwości skorzystania z programu — powiedział Arkadiusz Garbarczyk, wiceprezes BOŚ.

