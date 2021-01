Bank of America zamierza wypłacić specjalne premie pracownikom za pracę podczas pandemii.

Bank wypłaci 750 USD pracownikom zarabiającym rocznie 100 tys. USD lub mniej. Więcej zarabiający dostaną premię w akcjach spółki, wynika z informacji wysłanej przez prezesa Briana Moynihana.

fot. Bloomberg

W 2017, 2018 i 2019 roku Bank of America wypłacał po 1 tys. USD premii dzięki osiąganym dobrym wynikom. W 2020 roku zysk netto banku spadł o 35 proc., ale wyniósł 18 mld USD. W trakcie pandemii 85 proc. pracowników Bank of America pracowało zdalnie, a bank wydał 300 mln USD na zapewnienie opieki ich dzieciom i podopiecznym. Przeznaczył także ok. 600 mln USD na ochronę przed pandemią, jak środki czystości i ochrony, ale także posiłki i transport.