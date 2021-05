Bank of America podniesie płacę minimalną

Według dyrektora generalnego Briana Moynihana, Bank of America do 2025 roku podniesie minimalną stawkę godzinową do 25 USD. Aktualnie najniżej wynagradzani pracownicy otrzymują 20 USD za godzinę pracy.

Bank of America David Paul Morris

Poprzednie podwyżki pojawiły się w latach 2016-2020. Minimalne wynagrodzenie w Bank of America wzrosło w tym okresie z 15 do 20 USD. Brian Moynihan ogłosił w wywiadzie dla CNN, że pożyczkodawca będzie wymagał także od swoich podwykonawców, aby płacili pracownikom nie mniej niż 15 USD za godzinę. “Podstawowym założeniem odpowiedzialnego rozwoju jest nasze zobowiązanie do bycia wspaniałym miejscem pracy, co oznacza inwestowanie w ludzi, którzy obsługują naszych klientów” - powiedziała w oświadczeniu Sheri Bronstein, dyrektor ds. zasobów ludzkich w Bank of America. Menedżerka dodała, że dzięki podwyżkom bank chce utrzymać obecnych pracowników i skutecznie pozyskiwać wykwalifikowany personel. Giganci handlu detalicznego, sieci fast-foodów i firmy turystyczne z powodu niedoboru siły roboczej coraz częściej muszą oferować pracownikom wyższe pensje i dodatkowe świadczenia. Te zachęty stanowią powolny, ale stały marsz w kierunku celu, do działacze związkowi dążyli ze zmiennymi skutkami od lat - podwyżki ogólnokrajowej płacy minimalnej do 15 USD za godzinę.