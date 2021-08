Bank of America podnosi pensję młodszym bankierom

Co najmniej 100 tys. USD rocznie - tyle wyniesie podstawowa pensja najmłodszych stażem bankierów oraz analityków w działach bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej Bank of America. To o 5 tys. USD więcej niż obecnie.

Bank of AmericaFot. Senseiich/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0