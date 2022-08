Bank of Ireland ogłasza tymczasowego CEO

Gavin Kelly stanowisko dyrektora generalnego i wykonawczego obejmie 3 września. Funkcję przejmie po odchodzącej do grupy Credit Suisse Francesce McDonagh.

Kelly dołączył do Banku of Ireland w 2007 roku. Od tego czasu zajmował stanowiska kierownicze, w tym dyrektora ds. informacji, dyrektora ds. kanałów dystrybucji i dyrektora ds. bankowości konsumenckiej.

Dyrektorem generalnym będzie on jednak jedynie tymczasowo. Pełnienie obowiązków CEO powierzono mu do momentu znalezienia przez bank stałego następcy McDonagh. Faworytem do objęcia tej posady jest były dyrektor finansowy Banku of Ireland, Myles O'Grady.