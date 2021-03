Bank of Ireland zamknie co trzeci oddział

Irlandzki bank zmniejszy sieć swoich oddziałów o około jedną trzecią. W dobie pandemii ​​klienci rzadziej odwiedzają placówki, załatwiając większość spraw za pośrednictwem platform internetowych.

Siedziba Bank of Ireland w Dublinie

Bank of Ireland odnotował w zeszłym roku stratę przed opodatkowaniem w wysokości 374 mln EUR. W tym roku postanowił obniżyć koszty do 1,7 mld EUR, a do 2023 roku o kolejne 200 mln euro. Elementem planu reorganizacji jest zamknięcie 88 z 257 oddziałów w Irlandii i 15 z 28 w Irlandii Północnej. Pożyczkodawca argumentuje decyzję faktem, że klienci coraz częściej korzystają z usług elektronicznych.

– Osiągnęliśmy punkt zwrotny. Zmiany są bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów - powiedziała dyrektor generalna Francesca McDonagh.

Podobnie jak inne banki w całej Europie, Bank of Ireland stara się zmniejszyć koszty w obliczu ograniczonej niskich stóp procentowych. Planowane zamknięcia oddziałów wywołało natychmiastowy sprzeciw wśród pracowników.

– Proponowane rozwiązanie jest haniebne i stanowi akt zdrady - powiedział lider Financial Services Union, John O'Connell.

Notowane na giełdzie w Dublinie akcje Bank of Ireland po godz. 13 wzrosły o 2,59 proc. do 3,49 EUR.