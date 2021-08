Bank of Montreal bije wszystkie prognozy zysku

Bank of Montreal pobił we wtorek szacunki analityków dotyczące zysku za trzeci kwartał. Doszło do tego po tym jak uwolnił 70 mln USD zarezerwowanych na pokrycie strat kredytowych.

Dochód netto z wyłączeniem pozycji jednorazowych wzrósł do 2,29 mld USD, czyli 3,44 USD, w ciągu trzech miesięcy zakończonych 31 lipca. Rok temu było to 1,26 mld USD, czyli 1,85 USD. Analitycy przewidywali 2,94 USD na akcję, według danych IBES z Refinitiv.