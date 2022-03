Bank Pekao oczekuje 100 pkt podwyżki stóp przez RPP

We wtorek odbędzie się zaplanowane wcześniej posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Jak podał NBP w poniedziałkowym komunikacie, planowana jest również standardowa konferencja prasowa prezesa banku centralnego Adama Glapińskiego po posiedzeniu Rady.

Zdaniem ekonomistów Banku Pekao, RPP zdecyduje się na większą niż wcześniej oczekiwano podwyżkę stóp procentowych.

„Do rangi głównego problemu urasta kwestia kursu walutowego. Jego poziom i dynamika stwarzają obecnie ryzyko pogłębienia szoku cenowego, a dotychczasowa, skoordynowana interwencja NBP i MF nie wystarczyła, by zrównoważyć wzrost premii za ryzyko i słabszy wzrost gospodarczy. Z tego względu uważamy, że RPP zdecyduje się wykorzystać ścieżkę stóp procentowych do wpłynięcia na dynamikę tych procesów. Zamiast spodziewanych wcześniej 50 pb., stopy procentowe na najbliższym posiedzeniu wzrosną o 100 pb.” – podano w poniedziałkowym raporcie Banku Pekao.

Od początku napaści Rosji na Ukrainę złoty mocno traci. W poniedziałek ok. 9.45 euro kosztowało 4,93 zł (złoty stracił ok. 1,11 proc.), dolar prawie 4,54 zł (1,64 proc. spadku wartości złotego) a frank szwajcarski ponad 4,92 zł (spadek o ok. 1,18 proc.).

Jednym z powodów osłabienia złotego jest spadek euro w stosunku do dolara. Wspólna waluta kosztowała ok. 1,08 dolara, co oznacza spadek o ok. 0,6 proc.