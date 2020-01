Bank Pekao: stagnacja zatrudnienia w firmach

Dane GUS pokazują stagnację zatrudnienia w przedsiębiorstwach, ocenił ekonomista banku Pekao Piotr Piękoś, odnosząc się do wtorkowych danych Urzędu.

Główny Urząd Statystyczny poinformował we wtorek, że wynagrodzenie w grudniu rdr wzrosło o 6,2 proc. vs konsensus wzrostu o 6,1 proc. i po wzroście o 5,3 proc. w listopadzie. Z kolei zatrudnienie w grudniu rdr wzrosło o 2,6 proc. vs konsensus wzrostu o 2,6 proc. i po wzroście o 2,6 proc. w listopadzie.



Ekonomista odnosząc się do danych dotyczących wynagrodzenia, zwrócił uwagę, że są one zbliżone do prognoz (6,1 proc. rdr). "Z jednej strony do wzrostu dynamiki rocznej płac przyczynił się pozytywny efekt kalendarzowy - jeden dzień roboczy więcej niż przed rokiem - i niska baza odniesienia w przypadku przetwórstwa, zaś z drugiej strony wypłata dodatkowych premii w górnictwie (jednorazowa premia w PGG)" - wyjaśnił.



Piękoś komentując dane dotyczące zatrudnienia wskazał z kolei, że oznaczają, iż mamy stagnację zatrudnienia w firmach.



"W ujęciu miesięcznym grudzień przyniósł jedynie symboliczny przyrost liczby etatów – o ok. 1 tys., a więc podobnie jak w grudniu przed rokiem. Tak naprawdę już od drugiego kwartału mamy do czynienia ze stagnacją zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W średnim terminie oczekujemy stabilizacji liczby etatów stopniowo przechodzącej w umiarkowany trend spadkowy wraz ze słabnącym popytem na pracę" - dodał analityk.