Bank Pekao: żywność głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży detalicznej

Za lekkim przyspieszeniem wzrostu sprzedaży w październiku stoi przede wszystkim odbicie dynamiki sprzedaży żywności, ocenia Bank Pekao. W poniedziałek GUS podał, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku wzrosła o 4,6 proc. w ujęciu rocznym.

Jak przypomniało Pekao, wzrost we wrześniu w ujęciu rocznym wyniósł 4,3 proc. Październikowy odczyt okazał się nieco wyższy od konsensusu prognoz rynkowych na poziomie 4,3 proc. - zaznaczył bank.



Za lekkim przyspieszeniem wzrostu sprzedaży w październiku stoi przede wszystkim odbicie dynamiki sprzedaży żywności, która w poprzednim miesiącu niespodziewanie zanotowała ujemny poziom, po czym w październiku powróciła w dodatnie rejony - napisali analitycy Pekao.



Wskazali jednocześnie, że zgodnie z ich oczekiwaniami, pogorszenie tzw. efektu kalendarza przełożyło się na niższą dynamikę sprzedaży samochodów - 6,8 proc. rdr wobec 10,7 proc. rdr we wrześniu. Zaznaczyli też, że barometr nastrojów konsumenckich, czyli kategoria „meble, RTV, AGD” utrzymała mocną dwucyfrową dynamikę - 10,9 proc. rdr wobec 11,3 proc. rdr we wrześniu.



GUS podał w poniedziałek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku 2019 r. wzrosła o 4,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 7,0 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 5,4 proc. rok do roku.